КЗП с нова услуга за проверка на етикети в мобилното си приложение

Мобилното приложение на Комисията за защита на потребителите (КЗП) вече предлага вграден скенер за проверка на етикети. Версията надгражда приложението с добавянето на функционалност "Проверка на етикет", която може да се достъпи от специален бутон на началния екран, както и от меню "Инструменти", информират от Комисията.

Новата услуга дава възможност на потребителите чрез сканиране на етикетите в магазинната мрежа да проверят в реално време каква е точната стойност на артикулите в евро спрямо официалния курс на БНБ. Проверката става като насочите камерата на мобилното устройство към етикета, а на екрана ще видите превалутираната цена. Така можете да направите сравнение дали етикетът отразява правилно двете валути.

Можете да инсталирате мобилното приложение "КЗП" за Android или за iOS.

БТА припомня, че България въвежда еврото от 1 януари 2026 г., а дотогава цените трябва да са изписани в левове и в евро.