Полският президент предупреди: Путин е готов да нападне други страни след Украйна

Руският президент Владимир Путин е готов да нападне други държави след решението си да започне конфликта в Украйна.

Това предупреди полският президент Карол Навроцки, предаде АФП.

„Не вярваме в добрите намерения на Владимир Путин“, каза Навроцки на пресконференция с финландския президент Александър Стуб в Хелзинки.

Полша и Финландия граничат с Русия и двете страни членки на НАТО бяха разтревожени от инвазията на Москва в Украйна през 2022 г.

„Докато чакаме, разбира се, дългосрочен мир, траен мир, който е необходим за нашите региони, ние вярваме, че Владимир Путин е готов да нападне и други страни“, посочи новоизбраният президент на Полша.

„Именно затова развиваме нашите въоръжени сили, развиваме нашето партньорство и нашите съюзнически отношения“, добави той, без да конкретизира определени мерки.

Навроцки заяви, че „архитектурата на сигурността“ в целия регион се е променила и че президентът на САЩ Доналд Тръмп е „единственият лидер на свободния свят“, който може да принуди Путин да преговаря.

Миналата седмица Тръмп предложи да изпрати още войски в Полша, когато прие полският си колега в Белия дом с военен парад.

Междувременно Стуб разговаря редовно с Тръмп през последните месеци, докато европейските сили настояват за прекратяване на войната в Украйна.

„Опитваме се да обясним, че на Путин не може да се вярва, че Путин прилага обичайните си тактики за отлагане“, каза финландският президент.

Предупрежденията отразяват подобни опасения, изразени от германския канцлер Фридрих Мерц. На 8 септември той заяви, че „империалистичният план на Путин няма да приключи със завладяването на Украйна“, а по-скоро ще бъде само началото.