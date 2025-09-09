Отвориха офертите за най-скъпата поръчка на МВР за патрулки

Министерството на вътрешните работи отвори днес ценовите оферти за мащабна обществена поръчка за доставка на 980 автомобила и 285 мотоциклета, съобщи dir.bg. Общата прогнозна стойност на търга възлиза на 126 514 133 лева без ДДС, като средствата ще бъдат осигурени от Фонд "Пътна безопасност", който се пълни от глобите на шофьорите.

За 575 леки автомобила най-ниската оферта е на "Мото-Пфое" – 93 180 лева на брой с включено ДДС и допълнително оборудване. "Бохемия Екипауто" предлага цена от 91 980 лева, докато консорциум "Дас Авто 2025" подава най-високата оферта – 107 700 лева на автомобил.

Джипове и мотори на високи цени

При 405 джипа с висока проходимост най-изгодната оферта отново е на "Бохемия Екипауто" – 95 940 лева на брой. Консорциум "Дас Авто 2025" предлага значително по-висока цена от 116 433 лева за всеки джип.

Единствен кандидат за доставка на 285 мотоциклета е "Ауто Бавария", вносител на "БМВ". Компанията предлага 205 универсални мотора на цена от 49 488 лева с включено оборудване и ДДС, а за 80 шосейни модела – по 50 058 лева на брой.

Критики от неправителствени организации

Институтът за пътна безопасност изпрати миналата седмица писмо до премиера Росен Желязков с настояване за спиране на обществената поръчка. "Парите във Фонд „Пътна безопасност" се събират от глоби на шофьорите и са предназначени за подобряване на пътната инфраструктура и безопасността. Използването им за закупуване на луксозни джипове е в разрез с предназначението на фонда", се казва в писмото на организацията.

От ИПБ изразяват опасения, че броят на новите автомобили ще надхвърли реалните нужди на "Пътна полиция". "За две години „Пътна полиция" ще придобие над 1740 МПС – индустриално количество, което е в пълно несъответствие с реалните нужди", твърдят от института, като припомнят, че през миналата година от същия фонд са закупени още 463 автомобила.

Доставки и условия

МВР очаква новите превозни средства да бъдат доставени до 500 дни след 3 ноември 2025 г., на 6 партиди по най-малко 90 автомобила. Гаранцията на автомобилите трябва да е не по-малко от 5 години, като всички разходи по придобиване и регистрация са за сметка на доставчика.

В документацията по търга не се споменават конкретни марки и модели, но връзките на компаниите с производители подсказват, че "Мото-Пфое" вероятно ще достави автомобили "Форд", докато "Бохемия Екипауто" е свързана с марката "Шкода".

Фондът за безопасност на движението е създаден през 2011 г. и по данни на Института за пътна безопасност към края на миналата година в него са постъпили 590 милиона лева. Според експертите над 100 милиона лева годишно постъпват във фонда, но харченето за реални мерки за пътна безопасност върви със значително по-ниски темпове.