Корнелия Нинова: Проблемът в Русе е на прогнилото управление на Борисов

Лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова публикува остро изявление за отговорността на президента Румен Радев за различни проблеми в държавата, но категорично отхвърли връзката му с криминалния случай в Русе, свързан с пребития директор на полицията.

"Президентът има много грехове. Посочвала съм ги през годините," заяви Нинова в прессъобщение, разпространено от БТА. Тя изброи редица обвинения към държавния глава, сред които връщането на Борисов и Пеевски на власт чрез служебните кабинети, "заробването" на енергетиката с договора с Боташ, както и съмнения за корупция.

"Върна Борисов и Пеевски на бял кон през служебните си кабинети и назначения. Зароби енергетиката и едно поколение напред с Боташ. Затъна в съмнения за корупция през правителствата си," изтъкна лидерът на "Непокорна България".

Според Нинова сред проблемните действия на президента са още лобирането за завод за барут по "унизителен и неясно с каква мотивация начин", произволното уволнение на хиляди хора, подкрепата за Сарафов и създаването на политически проекти, които "се прегърнаха с мафията".

Остра критика към използването на случая в Русе

Въпреки дългия списък с критики към президента, Нинова е категорична, че Радев няма отношение към криминалния случай в Русе с пребития директор на областната дирекция на МВР.

"Но той няма нищо общо с криминалния случай в Русе. Това си е погром за правителството, МВР, прокуратурата и общината в дунавския град. Колкото повече го обвиняват, толкова повече му правят услуга и го перат," подчерта Нинова.

Лидерът на "Непокорна България" определи обвиненията към Радев за случая в Русе като "политически театър на уговорено противопоставяне" по модела "Борисов-Първанов", характерен за предходни години.

"Вариантите са два: или са глупави, или играят политически театър на уговорено противопоставяне. Добре отигран през годините по модела Борисов-Първанов. Няма друго логично обяснение. И в двата случая го обслужват," заключи Нинова.

