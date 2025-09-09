Клане в Донецк: 21 цивилни убити, докато получават пенсиите си

Най-малко 21 души загинаха, а още толкова бяха ранени след руски въздушен удар по фронтовото село Яровая в Донецка област, съобщиха украинските власти. Атаката е извършена около 12:30 ч. местно време, точно когато местни жители се били събрали, за да получат пенсиите си. Според властите ударът е насочен пряко срещу цивилни и представлява умишлен терористичен акт, а не военна операция.

At least 21 civilians were killed and more than two dozen injured following a barbaric direct Russian strike with an air bomb on ordinary people lined up to receive pensions in the village of Yarova in the Donetsk region.



This heinous crime demands worldwide condemnation and… pic.twitter.com/HrY9xL5NNb — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) September 9, 2025

Губернаторът Вадим Филашкин обяви броя на жертвите, подчертавайки жестокостта на нападението. Кадри от мястото показват повредено превозно средство на пощенските служби, заобиколено от тела. На терен са пристигнали спасители, медици и полицаи, които оказват помощ на оцелелите и започват оценка на щетите.

A horrific russian strike on Yarova in Donetsk region. A bomb hit people as they stood in line for pensions. Preliminary reports say over 21 people were killed.



Condolences to the families.

Such crimes must not go unpunished. The world must react. pic.twitter.com/yB0KyxXAje — Андрій Садовий (@AndriySadovyi) September 9, 2025

Село Яровая се намира едва на 7–9 километра от фронтовата лива и около 20 километра северно от Словянск. Поради близостта си до територии, контролирани от Русия, то отдавна е изложено на опасност. Местни представители и очевидци предпологат, че ударът може да е бил извършен по предварително изтекли координати, тъй като пощенският автомобил, който раздавал пенсии, бил паркиран под дървета съгласно новите протоколи за безопасност. Ръководителят на държавния пощенски оператор „Укрпоща“ Игор Смилянски потвърди, че една от служителките на организацията, Юлия, е ранена при атаката. По думите му животът ѝ е спасен благодарение на бързата реакция на шофьора, като тя вече се намира в болница. Смилянски добави, че „Укрпоща“ заедно с местните власти са преразглеждали процедурите за доставка на пенсии във фронтовите села, за да се намалят рисковете, като същевременно хората продължат да получават жизненоважна подкрепа.

Президентът Володимир Зеленски реагира остро, определяйки бомбардировката като „чист тероризъм“. Той настоя за твърд отговор от международната общност и призова Съединените щати, Европа и Г-20 да предприемат по-сериозни мерки. „Светът не трябва да мълчи, не трябва да бездейства“, заяви Зеленски, подчертавайки, че Русия продължава да удря цивилни, докато избягва по-тежки санкции.

Нападението идва след поредица от смъртоносни удари в Донецка област. Само ден по-рано, на 8 септември, руски бомбардировки в региона отнеха живота на поне шестима цивилни и раниха още десет души. От началото на пълномащабната инвазия Русия системно атакува гражданска инфраструктура и жилищни райони – от големи градове като Киев до малки фронтови общности – оставяйки след себе си хиляди убити и ранени.

Въпреки многократните опити на американския президент Доналд Тръмп да посредничи за край на войната, през последните месеци Москва ескалира въздушните си удари.