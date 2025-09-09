България регистрира 16% ръст в цените на земеделската продукция

Селскостопанската продукция в Европейския съюз е поскъпнала средно с 5,6% през второто тримесечие на 2025 г. в сравнение със същия период на миналата година. Това показват публикуваните днес данни на Евростат, които потвърждават възходящата тенденция след период на спад в цените.

Средните разходи за стоки и услуги, използвани от фермерите – като енергия, торове и фуражи, са се повишили леко с 0,4% спрямо второто тримесечие на 2024 г.

Анализът на Евростат разкрива значителни разлики в цените на отделните селскостопански продукти. Най-голямо поскъпване има при яйцата (27,8%), плодовете (21,1%) и млякото (13,3%). В същото време зехтинът и картофите отбелязват рязък спад в цените – съответно с 39,9% и 29,1%.

България сред лидерите по поскъпване

В почти всички държави от ЕС се наблюдава повишение на цените на селскостопанската продукция, като единственото изключение е Гърция, където е регистриран символичен спад от 0,1%.

Най-високи темпове на растеж има в Латвия (21,8%), Ирландия (21,1%) и Люксембург (18,4%). България се нарежда сред страните с най-високо поскъпване – 16,07% за разглеждания период.

Разходи за производство

При вложените разходи, които не са свързани с инвестиции, най-голям ръст бележат торовете и почвените подобрители (5,6%) и ветеринарните разходи (3,3%). Най-голямо поевтиняване се наблюдава при енергията и смазочните материали (-5,8%), като цената на моторното гориво е намаляла с 10,8%.

От 27-те страни в ЕС, 17 отчитат увеличение на производствените разходи през второто тримесечие на 2025 г. спрямо същия период на миналата година. Най-голямо е повишението в Нидерландия (6,1%), Унгария (5,6%) и Австрия (2,9%).



Сред държавите, в които разходите намаляват, най-силен спад има в Кипър и България (и двете с -3,4%) и Румъния (-3,1%).