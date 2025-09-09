  • Instagram
Сбиване заради скоба: Служителят на ЦГМ остава окончателно в ареста

Сбиване заради скоба: Служителят на ЦГМ остава окончателно в ареста
Служителят на Центъра за градска мобилност Иван Алексенко, който след спор за поставена скоба нанесе побой на двама мъже в центъра на София, остава окончателно в ареста. Това съобщи БНР.

Софийският градски съд (СГС) потвърди мярката му за неотклонение "задържане под стража" по обвинение, че е нанесъл лека телесна повреда на повече от едно лице.

В мотивите си магистратите обърнаха внимание на високата обществена опасност от действията на Алексенко, защото те са извършени по време на изпълнение на служебните му задължения и по хулигански подбуди.

Припомняме, че инцидентът стана на 27 август в района на кръстовището на бул. "Дондуков" и ул. "Дунав". Случаят доби популярност от разпространен в социалните мрежи видеоклип.

#ЦГМ

