Водещите чатботове с изкуствен интелект разпространяват невярна информация почти два пъти по-често отколкото преди година, разкрива последният доклад на изследователската компания NewsGuard. Проучването, публикувано на 4 септември 2025 година, показва че десетте най-популярни AI модела генерират неточни отговори в 35% от случаите при въпроси за актуални новини.

За сравнение, през август 2024 година този процент е бил едва 18%. "Стремежът да направим чатботовете по-отзивчиви и навременни неволно ги направи по-склонни да разпространяват пропаганда", се казва в доклада на NewsGuard.

Най-лошо се представя чатботът Pi на компанията Inflection, който генерира невярна информация в 57% от отговорите си. Втори е Perplexity AI с 47% неточни твърдения – драматичен скок от миналогодишните му резултати.



ChatGPT на OpenAI и Meta AI споделят третото място с 40% грешни отговори, докато Microsoft Copilot и френският Le Chat на Mistral регистрират около 35% неточности.

Най-добре се представят Claude на Anthropic с едва 10% грешни отговори и Google Gemini със 17%.

Защо моделите грешат повече

Основната причина за влошаването е парадоксална – опитът да се направят чатботовете по-полезни. През 2024 година моделите често отказваха да отговорят на въпроси за актуални събития, позовавайки се на липса на информация. Сега те отговарят на 100% от запитванията, използвайки достъп до интернет в реално време.

"Вместо да цитират ограничения в данните или да отказват да коментират чувствителни теми, големите езикови модели сега черпят от замърсена онлайн информационна екосистема", обяснява МакКензи Садеги, редактор в NewsGuard.



Руската дезинформация пробива защитите

Особено тревожно е, че чатботовете все по-често цитират руски пропагандни сайтове като легитимни източници. Мрежата от фалшиви новинарски сайтове Pravda и операцията Storm-1516 успешно "заразяват" AI моделите със своята дезинформация.

При тест с фалшива новина за молдовския политик Игор Гросу, множество чатботове повториха измислената история, цитирайки руските пропагандни сайтове като източници.

Обещанията на компаниите не се изпълняват

Въпреки че OpenAI твърди, че най-новият ChatGPT-5 е "устойчив на халюцинации", а Google обещава, че Gemini 2.5 "обмисля отговорите си предварително за по-висока точност", резултатите показват друго.



"Моделите продължават да се провалят в същите области, в които се проваляха и преди година", констатира NewsGuard, "въпреки обещанията за безопасност и точност".

NewsGuard е изпратила запитвания за коментар до всичките десет компании, включени в изследването – OpenAI, You.com, xAI, Inflection, Mistral, Microsoft, Meta, Anthropic, Google и Perplexity. Нито една от тях не е отговорила, съобщава изследователската организация.