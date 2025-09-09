Ново огнище на пожара в НП "Рила"
Разраства се пожарът в Национален Парк “Рила”. Това потвърди за Радио Благоевград Красимир Андонов, директор на парка.
От тази сутрин гори ново огнище. Огънят е в югоизточния дял в скалистия район от който започна пожара в Рила преди 13 дни.
Днес на терен има над 100 души - пожарникари, горски служители и доброволци, които почти са успели да локализират огъня по западния фронт на пожара.
Новото огнище гори в скалиста част, която е труднодостъпна. Помощ от гасене с летателна техника за днес не е предвидена, уточни Андонов.
