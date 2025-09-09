  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +20 / +25
Пловдив: +22 / +29
Варна: +20 / +25
Сандански: +21 / +27
Русе: +21 / +29
Добрич: +18 / +24
Видин: +23 / +30
Плевен: +22 / +30
Велико Търново: +16 / +29
Смолян: +14 / +20
Кюстендил: +19 / +26
Стара Загора: +19 / +27

Ново огнище на пожара в НП "Рила"

  • Сподели в:
  • Viber
Ново огнище на пожара в НП "Рила"
A A+ A++ A

Разраства се пожарът в Национален Парк “Рила”. Това потвърди за Радио Благоевград Красимир Андонов, директор на парка.

От тази сутрин гори ново огнище. Огънят е в югоизточния дял в скалистия район от който започна пожара в Рила преди 13 дни.

Днес на терен има над 100 души - пожарникари, горски служители и доброволци, които почти са успели да локализират огъня по западния фронт на пожара.

Новото огнище гори в скалиста част, която е труднодостъпна. Помощ от гасене с летателна техника за днес не е предвидена, уточни Андонов.

#Рила

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Объркват ли ви двойните цени с евро и лева?