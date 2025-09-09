Тол камерите претоварват МВР със сериозна работа

Контролът на средната скорост чрез тол камерите, който стартира през уикенда, регистрира над 3700 нарушения само за първото денонощие. От полунощ до 7 часа сутринта системата е засякла повече от 470 случая на превишена скорост, съобщиха от "Пътна полиция".

"Това е похвално от страна на МВР и правителството, че се опитват да правят реални стъпки за подобряване на безопасността", коментира Ивайло Славков, автоинструктор и член на управителния съвет на Съюза на българските автомобилисти, цитиран от NOVA NEWS. Той постави обаче въпроса дали актовете ще бъдат връчени и глобите събрани.

Всички данни от камерите ще бъдат предадени на МВР за издаване на актове и налагане на глоби. Паралелно с това от вчера влезе в сила и нова забрана за пешеходците – използването на мобилни телефони при пресичане, с глоба от 100 лева при нарушение.

Камерите заместват липсващите полицаи

"В момента камерите заменят полицаите, защото има недостиг на „Пътна полиция" по основните маршрути – магистрали и първокласни пътища", заяви Тенчо Тенев, бивш началник на КАТ – София. Според него мярката е първоначален шок за водачите, които вече ще се съобразяват, защото ще почувстват санкциите в джобовете си.

Тенев предупреди, че материалът за обработка в МВР ще се увеличи значително, което ще създаде сериозно натоварване на администрацията. Той подчерта необходимостта от разширяване на контрола извън магистралите.

Нужда от модерно оборудване

"На второстепенните и третокласните пътни мрежи също трябва да се засили проверката. Там е необходимо да се закупят модерни ръчни радари", допълни Тенев. Според него полицаите трябва да могат ефективно да следят движението и по по-малките пътища, където няма тол камери.

Славков подчерта, че следенето на скоростта е една от най-важните мерки, тъй като превишената скорост е водеща причина за тежки пътно-транспортни произшествия. Ефектът от мерките ще зависи от това дали глобите действително ще бъдат събирани.