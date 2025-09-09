Столичен квартал остава без вода
На 10 септември (сряда) 2025 г. във връзка с пресвързване на уличен водопровод по ул. „Св. Климент“, ж.к. „Надежда“ 2 се налага спиране на водоподаването от 09:00 до 21:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района между: бул. „Ломско шосе“, ул. „Дравски бой“, ул. „Митрополит Авксентий Велешки“, ул. „Кирил Дрангов“.
При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: ул. „Св. Климент“ кръстовището с ул. „Кирил Дрангов“.
Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.
