  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +20 / +25
Пловдив: +22 / +29
Варна: +20 / +25
Сандански: +21 / +27
Русе: +21 / +29
Добрич: +18 / +24
Видин: +23 / +30
Плевен: +22 / +30
Велико Търново: +16 / +29
Смолян: +14 / +20
Кюстендил: +19 / +26
Стара Загора: +19 / +27

Столичен квартал остава без вода

  • Сподели в:
  • Viber
Столичен квартал остава без вода
A A+ A++ A

На 10 септември (сряда) 2025 г. във връзка с пресвързване на уличен водопровод по ул. „Св. Климент“, ж.к. „Надежда“ 2 се налага спиране на водоподаването от 09:00 до 21:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района между: бул. „Ломско шосе“, ул. „Дравски бой“, ул. „Митрополит Авксентий Велешки“, ул. „Кирил Дрангов“.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: ул. „Св. Климент“ кръстовището с ул. „Кирил Дрангов“.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.

#вода

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Объркват ли ви двойните цени с евро и лева?