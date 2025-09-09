  • Instagram
Румъния, Чехия и Унгария разкриха беларуска шпионска мрежа, свързана с КГБ

Властите в Румъния, Чехия и Унгария съвместно разкриха и разтуриха беларуска шпионска мрежа, оперираща в цяла Европа. Операцията бе осъществена с подкрепата на Eurojust и е включвала координация с властите в Молдова.

Според Чешката служба за сигурност и информация (BIS), мрежата е била организирана от Комитета за държавна сигурност на Беларус (КГБ) и е имала за цел вербуването на агенти и събиране на класифицирана информация в няколко европейски държави. Способността на мрежата да оперира широко се дължи на свободата на движение в Европа, което е позволявало на агентите ѝ да пътуват почти без ограничения.

Едно от най-значимите разкрития от разследването е участието на Александру Балан, бивш заместник-ръководител на Службата за разузнаване и сигурност на Молдова (SIS). Балан, според обвиненията, е предоставял чувствителна информация на беларуския КГБ и е действал като връзка между оперативните лица. Румънските прокурори съобщават, че той е предавал държавни тайни на Беларус от 2024 г. насам. Властите го заподозряха също в организирането на срещи в Будапеща с беларуски разузнавачи, където е давал инструкции и е получавал възнаграждение за сътрудничеството си. Балан вече е арестуван по обвинение в държавна измяна, потвърдено от SIS чрез националната прес агенция IPN.

В рамките на координираната акция, Чешкото външно министерство е експулсирало беларуски разузнавач, действащ под дипломатическо прикритие в Прага. Министерството подчерта, че няма да толерира злоупотребата с дипломатически имунитет за шпионска дейност.

Ръководителят на чешкото контраразузнаване Михаел Куделка подчерта, че разтурената мрежа е ясен пример за това как враждебни разузнавателни служби се възползват от неограничено движение в Шенгенската зона. Той призова за по-строги мерки за ограничаване на подобни дейности, включително чрез забрана на пътуванията на руски и беларуски дипломати. Външният министър Ян Липавски подкрепи този подход и подчерта необходимостта от координирани европейски действия, за да се предотврати злоупотребата на разузнавачите с дипломатически привилегии.

Разкриването на шпионската мрежа идва на фона на продължаващата подкрепа на Беларус за Русия във войната ѝ срещу Украйна. Припомняме, че Минск предоставя своята територия за руски военни операции и задълбочава сътрудничеството си с Москва, докато и двата режима остават изолирани от Запада от 2022 г. насам.

