Незаконни фалшиви лекарства за диабет и за отслабване в онлайн мрежата
Здравните власти предупреждават, че онлайн пространството е залято от реклами на незаконни и опасни за здравето лекарства. Те са предимно за отслабване и за диабет. Това отчитат Изпълнителната агенция по лекарствата и Европейската агенция по лекарствата. Кой носи отговорност за свободното разпространение на опасните продукти и какво да знаят пациентите, за да се предпазят от тях говори магистър-фармацевт Стефан Минков, член на Българския фармацевтичен съюз, в „Твоят ден” по NOVA NEWS.
♦ Той посочи, че обявите за такива препарати изглеждат обичайно, предлагат атрактивни цени, а достъпът е свободен.
♦ Реалните препарати за диабет и отслабване са по лекарско предписание, повечето са изцяло се изписват с електорнна рецепта.
♦ Няма как легално по интернет да бъде закупен продукт по лекарско предписание.
♦ Голяма част от тези продукти са термолабилни, следователно не е известно как са съхранявани. Повечето от тези препарати са инжекционни.
♦ Ако лекар не е преценил, няма как да е известно дали даден продукт е подходящ за съответния пациент.
♦ Продуктът може да бъде фалшификат, което е опасно за здравето.
Проблемът с незаконните лекарства е от доста време и е сериозен, посочи Минков.
