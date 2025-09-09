  • Instagram
Режим на водата се въвежда в част от Тетевен

Режим на водата се въвежда в част от Тетевен
От днес (9 септември) се въвежда режим на водата в кв. „Полатен“ в Тетевен, съобщават от ВиК – Ловеч. Причината е продължителното засушаване и силното намаляване на дебита на водоизточниците, използвани за водоснабдяване на квартала и с оглед осигуряване на достатъчни водни количества за питейно–битовите нужди на населението.


Водоподаването ще бъде спирано от 22:00 ч. до 6:00 ч. на другия ден.


Въвеждат се и ограничения във водоползването за питейно-битови нужди, забрана за ползване на питейна вода за поливане на зелени площи, миене на балкони, улици и моторни превозни средства, информира БТА.

Припомняме, че миналата седмица бе въведен режим на водата и в село Голяма Брестница, община Ябланица, както и в село Прелом, община Ловеч.

#Тетевен

