Учени: Не водата, а млякото е най-добро срещу жаждата

Когато усетите жажда, инстинктивно посягате към чаша вода. Това е логично – цял живот ни учат, че водата е кралицата на хидратацията. Но революционно проучване от Университета "Сейнт Андрюс" в Шотландия разклати основите на това убеждение с изненадващо откритие: млякото задържа течности в организма значително по-дълго от обикновената вода.

Изследователите, водени от професор Роналд Моган, проследили хидратационния ефект на 13 различни напитки и създали иновативен "индекс на хидратация". Резултатите предизвикали истинска сензация в научните среди – млякото се оказало безапелационен победител.

"Повечето хора автоматично посягат към водата, когато са жадни. Това не е грешно, но проучването ни показа, че някои напитки вършат по-добра работа, за да ни поддържат хидратирани за по-дълго време," обяснява професор Моган.

Тайната крие се в мазнините и протеините

Защо точно млякото? Отговорът се крие в неговия състав. Природата го е създала като перфектно балансирана напитка – съдържа натрий, калий и други минерали, които работят като "гъба", задържаща водата в организма. А протеините и мазнините забавят изпразването на стомаха, превръщайки го в своеобразен "резервоар за хидратация".

Шокиращата класация на напитките

Научният екип подредил напитките според хидратационния им потенциал, а резултатите изненадали дори самите изследователи:

Обезмаслено мляко – абсолютен шампион Орални рехидратационни разтвори – медицинските напитки за борба с дехидратация Пълномаслено мляко – малко по-назад от обезмасленото, но все още отличник Портокалов сок – изненадващо силен конкурент Кока-кола – по-добра от водата, но с цената на много захар Диетична кола – почти същият ефект, но без калориите Студен чай – приятна изненада за любителите на тази напитка Чай – въпреки митовете за кафеина, надминава водата Спортни напитки – не толкова ефективни, колкото рекламите твърдят Обикновена вода – изненадващо изостава от много други напитки

Развенчаване на митовете за кафето и чая

Един от най-изненадващите аспекти на изследването е свързан с кафеинови напитки. Десетилетия наред сме слушали, че кафето и чаят ни дехидратират. Изследването категорично опровергава този мит.

"Открихме, че когато се пият в нормални количества, чаят и кафето всъщност допринасят за дневната хидратация почти колкото водата," разкрива професор Нийл Уолш, един от изследователите.

Науката зад това: кафеинът има лек диуретичен ефект, но водата в напитката повече от компенсира това. Само при консумация над 5 чаши кафе дневно дехидратиращият ефект започва да надделява.

Алкохолът: Бирата е по-добра от уискито (но не прекалявайте)

Когато става въпрос за алкохол, сме свикнали да мислим, че той винаги дехидратира. Учените обаче установили, че тук също има нюанси. Слабата бира (около 5% алкохол) всъщност хидратира почти толкова добре, колкото водата, докато силните спиртни напитки имат дехидратиращ ефект.

"Бирата би довела до по-малка загуба на вода от уискито, защото приемате повече течности с нея," обяснява професор Моган. Но предупреждава: "Това не е призив да заменим водата с бира! Алкохолът има много други ефекти върху организма."

Опасността от газираните и силно подсладените напитки

Ако си мислите, че литър кола ще утоли жаждата ви по-добре от вода, внимавайте. Въпреки че някои газирани напитки се представят добре в теста, високото съдържание на захар може да предизвика проблеми.

"Високата концентрация на захари създава осмотичен ефект в червата – вместо да хидратира, тялото трябва да извлече вода от собствените си тъкани, за да разреди захарите," предупреждава Мелиса Маджумдар, диетолог и говорител на Академията по хранене и диететика.

Какво означава това за вашето ежедневие?

Експертите са единодушни: въпреки изненадващите резултати, не бързайте да заменяте изцяло водата с мляко. За повечето хора в нормални ежедневни ситуации разликите са незначителни.

"Водата остава отличен избор за ежедневна хидратация поради своята достъпност, липса на калории и универсалност," обяснява Маджумдар.

Има обаче специални ситуации, в които си струва да изберете алтернатива:

След интензивна тренировка : Млякото съдържа протеини за възстановяване на мускулите и електролити за хидратация

: Млякото съдържа протеини за възстановяване на мускулите и за При високи температури : Напитки с електролити могат да помогнат за по-бързо възстановяване

: Напитки с могат да помогнат за по-бързо възстановяване За деца : Млякото е двойно полезно – и хидратира, и доставя важни хранителни вещества

: Млякото е двойно полезно – и хидратира, и доставя важни хранителни вещества При ограничен достъп до течности: Изберете напитка с по-висок индекс на хидратация

Практичният съвет на учените

Професор Моган предлага прост съвет за оптимална хидратация: "Слушайте тялото си – то обикновено знае от какво има нужда. Ако сте жадни, пийте. Ако урината ви е тъмна, пийте повече. И не се фиксирайте върху точно определен брой чаши дневно – всеки организъм е различен."

Най-надеждният индикатор за добра хидратация остава цветът на урината – бледожълтият цвят показва, че сте добре хидратирани, независимо дали сте постигнали това с вода, мляко или чай.

И накрая, запомнете – разнообразието е ключът. Вместо да разчитате само на един тип напитка, включете различни течности в дневния си режим, за да получите оптимална хидратация и хранителни ползи.