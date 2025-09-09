Забраната на телефоните подобрява концентрацията в клас

По-добра концентрация, повишено внимание върху учебния процес и насърчаване на прякото общуване между децата са само част от ползите от забраната на мобилните телефони в училище. Това заяви Елена Минкова, училищен психолог от ОУ "Иван Вазов" в Русе, в интервю за Радио Шумен.

"Когато се научат сами да се контролират, учениците ще разберат, че активният живот и общуването на живо са по-ценни от времето, прекарано пред екраните", подчерта Минкова

Според училищния психолог е важно децата също да участват в правилното разпределение на времето си, което ще допринесе за развитието на техния самоконтрол. Това умение е ключово не само за образователния процес, но и за цялостното им личностно изграждане.

Социални умения вместо дигитална зависимост

Елена Минкова акцентира върху развитието на социалните умения на децата, които според нея значително се влошават от прекомерната употреба на смартфони. Прякото общуване между учениците става все по-рядко, докато зависимостта от дигиталните устройства нараства.

Психологът подкрепя идеята учениците да се научат сами да управляват времето си и да правят съзнателен избор между виртуалното и реалното общуване.

Очаквано въвеждане на забраната

Очаква се забраната на телефоните в училище да влезе в сила още през ноември тази година, след приемането на измененията в Закона за училищното образование. Според експерти, подобни мерки вече показват положителни резултати в редица европейски държави като Франция и Италия.

В предаването на Радио Шумен Елена Минкова добави още съвети за това как да направим забраната на мобилните устройства по-поносима за децата, включително постепенното въвеждане на правила и алтернативни занимания през междучасията.