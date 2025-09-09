  • Instagram
Миглена Ангелова: Лекарите станаха писари и бизнесмени

Миглена Ангелова критикува остро българското здравеопазване във връзка с трагичния случай на починалата 21-годишна родилка в Русе. В интервю за "България Днес" тя заяви, че здравната система в страната е в критично състояние.

"Лекарите станаха бизнесмени и писари," заяви Миглена Ангелова, визирайки бюрократичните задължения на медиците и проблемите в системата. Родената в Русе телевизионна водеща коментира случая с Габриела Георгиева, която почина в русенската болница само три дни след раждането на второто си дете.

"Не може лекар да се държи грубо! Той трябва да е внимателен и взискателен. И ако не се отнася по този начин, е необходимо да се заяви, да се каже. Притеснително е в XXI век да не се знае причината," категорична е бившата водеща на "Искрено и лично".

Проблеми в здравната система

Според журналистката основният проблем е липсата на кадри и неефективната организация на здравеопазването.

"Нашето мило здравеопазване е всичко друго, но не и здравеопазване. Интересното е, че винаги го обират тези на най-ниско звено. Промените трябва да са от държавата," смята тя.

Миглена Ангелова споделя, че самата тя е родила всичките си четири деца в Русе без усложнения, но дъщерите ѝ раждат в чужбина - във Франция и Германия. По думите ѝ, в западните страни лекарите не бързат да правят секцио и изчакват нормалния процес на раждане.

Трагичният случай в Русе

Трагедията, която потресе обществото, се случи в края на август. На 21 август Габриела Георгиева роди здраво момченце в Университетската болница в Русе. Само три дни по-късно състоянието ѝ внезапно се влоши и тя почина в лечебното заведение.

Според близките на Габриела, преди смъртта си тя се оплаквала от силни болки, но не ѝ било обърнато достатъчно внимание. Причината за смъртта на младата жена все още не е изяснена, което предизвиква допълнително обществено възмущение.

#Миглена Ангелова

