Бурното море взе още три жертви на Южното Черноморие

Морето взе още три жертви през последните три дни по Южното Черноморие, съобщиха от полицията. Трагедиите са се разиграли в Царево, Несебър и Созопол и отнеха живота на двама чуждестранни туристи и жена от Ямбол.

Първият инцидент е станал в петък в Царево, когато рано сутринта е получено съобщение, че в морето в района на "Боруна" под Морската градина в града е забелязано мъжко тяло. При огледа е установено, че това е 23-годишен австрийски турист, пристигнал в България няколко дни по-рано. Тялото на младия мъж е транспортирано за аутопсия в отделение "Съдебна медицина" към УМБАЛ – Бургас.

Същия ден, около 10:20 часа, в Районно управление – Несебър е получен сигнал за инцидент в района на централния плаж пред хотел "Синя перла". В морето се е удавил 63-годишен турист от Молдова, пристигнал в България на 3 септември. Тялото му също е откарано за аутопсия в Бургас.

Третият трагичен случай е регистриран в неделя по обяд, когато в Районно управление - Созопол е получено съобщение, че на плаж "Градина – юг", в близост до заведение "Ел Виенто", се е удавила 64-годишна жена от Ямбол. Нейното тяло също е транспортирано за аутопсия в отделение "Съдебна медицина" към УМБАЛ – Бургас.

По трите случая са образувани досъдебни производства, а полицията продължава работата по изясняване на обстоятелствата около трагичните инциденти.

#Черно море

Объркват ли ви двойните цени с евро и лева?