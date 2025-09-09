Тодор Тагарев: България няма да изпраща войски в Украйна

Далеч не всички страни имат готовност да изпратят войски в Украйна, като това е възможно само при споразумение за прекратяване на огъня, а не при мирно споразумение, заяви бившият министър на отбраната Тодор Тагарев в интервю за bTV.

"Всичко това е само тогава, когато има не мирно споразумение, а споразумение за прекратяване на огъня. Не се дискутира вариант, при който ако няма споразумение, Европа да вкара войски в украинската страна", поясни Тагарев.

Той категорично заяви, че България няма да участва и да изпраща български войски в Украйна. Според бившия министър, въпреки това страната ни може да има принос по други начини.

"Народното събрание прие тази декларация, но изключвайки варианта с присъствие на войски, можем да участваме с предоставяне на въздушно пространство, възможност за кацане и зареждане във въздуха, логистика, но имаме и особена роля в Черно море", обясни Тагарев.

Коментирайки ситуацията в Европа, бившият министър отбеляза, че всички европейски държави увеличават отбранителното си производство, което отива в Украйна.

Ситуацията във Франция

Тагарев коментира и сложната политическа ситуация във Франция, където наскоро беше сформирано ново правителство начело с Франсоа Байру.

"Тази икономическа и финансова ситуация затруднява Франция с рязко повишаване на бюджета за отбрана и помощта за Украйна, но Макрон компенсира готовността си с войски в една мироопазваща операция", посочи Тагарев.

Според него френският президент Еманюел Макрон ще продължи да има ключова роля за международните ангажименти на страната въпреки вътрешните политически предизвикателства.

Руската заплаха

Бившият министър коментира и потенциалните заплахи от страна на Русия, като заяви: "Путин няма намерение да се съобразява с архитектурата за сигурност, а ще я наруши тогава, когато има интерес да го направи".

В момента дискусиите за потенциално изпращане на войски в Украйна се водят на ниво Европейски съюз и НАТО, но само в контекста на евентуална мироопазваща мисия след постигане на споразумение за прекратяване на огъня.