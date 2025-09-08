  • Instagram
Голямото завръщане: Катастрофи на "Тракия" и "Хемус" затапиха движението към София

Движението по автомагистрала "Тракия" е възстановено, след като по-рано днес беше временно затруднено поради пътнотранспортно произшествие, което предизвика задръстване. Инцидентът стана при 108-и километър в посока София, като трафикът се осъществяваше само в изпреварващата лента. От Агенция "Пътна инфраструктура" съобщиха, че на място е имало екип на "Пътна полиция", който е регулирал преминаването.

В същото време, друга катастрофа затруднява трафика по автомагистрала "Хемус". Според информация на DarikNews, инцидентът е станал на 29-и километър, също в посока София. Движението се извършва в изпреварващата лента. Уточнява се, че при произшествието няма пострадали хора.

