Телефонни измамници убеждават хора да теглят кредити и да внасят пари по „защитени сметки”

Поредната телефонна измама - извършителите убеждават хора да теглят кредити и да превеждат парите по така наречените от тях "защитени сметки", уж по указание на полицията или БНБ. Измамниците стават все по-изобретателни - използват и телефонен, и имейл спуфинг, а жертвите губят хиляди левове.

Схемата е добре организирана, така че жертвите да повярват, че съдействат на полицията с разкриването на банкови измами, но на практика само предават парите си на престъпниците. Повече за измамата и механизма ѝ говори гл. инспектор Златка Падинкова, началник на сектор "Измами" към ГДНП, в "Твоят ден” по NOVA NEWS.

Измама чрез приложения за отдалечен достъп: Как се източват пари по нова схема

♦ Измамата включва обаждане от мним полицейски служител, който информира жертвата, че някой с фалшиво пълномощно се опитва да изтегли кредит от нейно име. За целта е необходимо съдействие, като уверявайки жертвата, че попълва протокол, изисква лична и банкова информация за притежавани банкови смети и наличност по тях. Тази сума после се използва за реализиране на престъпния замисъл.

♦ След като приключи разговора с мнинимя полицейски служител се получава обаждане от мним банков служител, който твърди, че е представител на Централната банка и уведомява жертвата, че трябва да следва указания за спешни действия, като e необходимо всичко да се пази в тайна.

Мнимият банков служител дава конкретните указания в няколко посоки. Ако жертвата разполага с достатъчно средства в сметката си, се убеждава да ги изтегли. Ако не разполага с такива – трябва да изтегли кредит.

♦ След като бъдат изтеглени парите, се казва, че те трябва да бъдат предадени физически на мним служител на полицията, като се попълва приемо-предавателен протокол, който се изпраща в електронен формат. Другият вариант е парите да се преведат по банков път на сметката на финансово муле, като тя е представена като "защитена" – "сейфова". Такъв тип сметки не съществуват по принцип. Това е начин измамниците да спечелят доверието на потенциалните жертви. Измамниците предоставят документ през мобилно приложение или електронна поща, с който се удостоверява, че на името на въпросната жертва е издадена такава "защитена сметка". Хората също така са убеждавани, че парите им ще бъдат върнати, след изтичане на определен период от време – най-често 48 часа.

⇒ Извършителите действат извън територията на страната и са граждани на бивши съветски републики.

⇒ Няма най-уязвима възрастова група, засегнати са хора на различни възрасти.

⇒ Сумите са различни – от 4000 до 100 000 лева.

Схемата е позната от последните няколко месеца.

► От началото на годината до края на юли е отчетен ръст на телефонните измами с около 9%.

Ако получите такова обаждане, при което се искат пари – това е телефонна измама. Трябва да прекъснете разговора и да не предоставяте лична и банкова информация.

В случай на съмнение за злоупотреба – обадете се на тел. 112 или посетете най-близкото полицейско управление. Също така се свържете с банката, но на телефон, публикуван на официалната страница, или посетете най-близкия клон.

Напомняме, че никоя институция не иска пари по телефона. Отнесете с повишено внимание, ако попаднете в подобен разговор.