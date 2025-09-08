Двама мъже с опит за скок от Аспаруховия мост, единият е спасен, другият успял

Мъж е скочил днес сутринта от Аспарухов мост във Варна. По предварителна информация, той е на 39 години.

В социалните мрежи хора коментират, че той е спрял автомобила си на моста, след което е предприел самоубийствения скок.

На Аспарухов мост има образувано задръстване.

Мъжете на моста, които са опитали да сложат край на живота си днес на Аспарухов мост всъщност са двама, разказват свидетели. По информация на очевидци те са дошли с лека кола Дачия и са спрели на моста, пише "Фокус".

Единият от мъжете тръгва да скача. Докато го спасяват, другият полита от моста пред погледа на всички. Припомняме, че скочилият към момента е жив.

Мъжът, който скочи от Аспаруховия мост във Варна, е оцелял и е в болница. Това съобщиха от ОД на МВР - Варна.