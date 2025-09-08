Започна "Алея на книгата". От днес до 14 септември пред НДК и по продължението на бул. „Витоша” ще има срещи с автори на различни произведения, илюстратори, преводачи, представяния на книги, четене на детски приказки и прожекции на филми.

В 61 бели шатри ще бъдат събрани над 150 български издателства и автори. В седем поредни дни програмата предвижда близо 200 събития.

Работното време е от 10:00 до 20:00 ч., а в неделя до 19:00 ч.

Официалното откриване вече е факт, а най-голямата открита книжарница вече очаква своите посетители.