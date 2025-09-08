ФБР поиска помощ от Apple да отключи айфона на Трактора

Помощ от Apple са поискали от ФБР, за да отключат телефона на Алексей Петров. Айфонът, който потенциално съдържа ключова информация за последните му контакти, бизнес сделки или дори заплахи, е криптиран. Разследващите в САЩ бяха помолени за помощ от българските власти, но и те се затрудняват.

Политиката на Apple относно отключването на криптирани устройства обаче е изключително строга. Тя е основана на ангажимента им към поверителността на потребителите и сигурността на данните. Компанията отдавна поддържа позиция срещу създаването на “задни вратички” в своите операционни системи. Тя твърди, че подобни уязвимости, веднъж създадени, биха могли да бъдат експлоатирани от злонамерени лица далеч извън обхвата на правоприлагащите органи.

Apple обикновено отказва да отключва устройства за правителства или правоприлагащи органи. Изключенията се отнасят до извънредни случаи, по-специално свързани с тероризъм, където националната сигурност е недвусмислено заложена и е представена съдебна заповед. Ярък пример за тази политика в действие беше спорът от 2016 г. между Apple и ФБР относно iPhone, принадлежащ на един от стрелците от Сан Бернардино. ФБР поиска Apple да създаде персонализиран софтуер за отключване на устройството. Главният изпълнителен директор Тим Кук публично се противопостави, позовавайки се на опасния прецедент, който това би създало за поверителността и сигурността в световен мащаб. В крайна сметка ФБР успя да отключи телефона с помощта на трета страна, заобикаляйки прякото участие на компанията производител. Затова и е много малко вероятно тя да направи изключение за телефона на Алексей Петров. Аргументът е, че ако създадат инструмент за отключване на един телефон, той може да попадне в неподходящи ръце, компрометирайки сигурността на милиони потребители.

Алексей Петров бе убит на 16 август 2023 г. Стрелецът го издебна на Витоша, близо до хижа “Деляна”, популярно място за отдих край София. По време на нападението той бе с рехабилитаторката си Мирослава Михайлова.

Двамата били с гардовете на Петров, когато пристигнали около 9 ч сутринта. Там вече ги чакал убиецът. Направил си заслон, на който да подпре пушката, за да стреля от по-стабилна позиция. Заради охраната се наложило да смени плана си и да търси друго място за убийството. Така убил Петров около 12 часа по обед на километър над заслона. Първият изстрел уцелил бившата барета в торса – той се свил инстинктивно от удара. Куршумът преминал през тялото му и улучил Михайлова в рамото. Секунди по-късно вторият изстрел покосил Петров в окото.



