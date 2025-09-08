Лондонското метро спря работа, хиляди - в капан!

Движението по линиите на Лондонското метро днес е спряно, след като служителите започнаха стачка в спор за заплащането и условията на труд, предаде ДПА.

Членове на Синдиката на железопътните, морските и транспортните работници (RMT), включително машинисти, диспечери и служители по поддръжката, започнаха серия от стачки заради заплащането и условията на труд. Стачните действия започнаха вчера, но най-голямото им въздействие ще бъде между и петък, 12 септември.

Компанията оператор "Транспорт фор Лондон" (Transport for London - TfL) предупреди, че от днес до четвъртък ще се извършват ограничен брой или никакви услуги.

Днес пред метростанциите бяха организирани протестни постове.

Операторът предложи увеличение на заплатите с 3,4 на сто, което определи като "справедливо" и отказа да изпълни искането на синдиката за намаляване на работната седмица.

Ник Дент, директор "Обслужване на клиенти" в Лондонското метро, заяви, че исканията на синдиката за съкращаване на 35-часовата работна седмица са "просто непосилни" и ще струват стотици милиони британски лири.

Последната обща стачка в метрото беше преди три години, отново в спор за заплати и пенсии, но според Дент тази седмица ситуацията е различна, тъй като отделни групи работници ще спират работа в различни дни.

Тази стачка се провежда заради непреклонния подход на ръководството на "Транспорт фор Лондон" и отказа им дори да обмислят малко свиване на работната седмица, което би помогнало за намаляване на умората и здравословните проблеми от дългосрочната работа на смени сред нашите членове, каза синдикален говорител.

Смятаме, че по-къса работна седмица е справедлива и достъпна, особено като се има предвид, че "Транспорт фор Лондон" отчете излишък от 166 милиона бр. лири (224 млн. д.) миналата година и има годишен оперативен бюджет от 10 милиарда бр. лири, допълни той.

Пътниците са призовани да проверяват разписанията преди пътуване, включително и за автобуси, които се очаква да бъдат по-натоварени от обичайното, предаде БТА.