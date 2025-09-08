  • Instagram
Русата Златка яхна метлата и скочи на Джизъса, май (СНИМКИ)
A A+ A++ A

Златка Райкова яхна метлата и избухна в социалните мрежи с емоционално изявление. В серия от сторита, които мнозина приеха като адресирани към бившия ѝ Благой Георгиев - Джизъса, блондинката с гордост заяви: „Децата ми са моята война. И аз винаги побеждавам“. А в следващо стори допълни "Стой в сянката, защото светлината е за истинските бащи".

Посланието мигновено предизвика бурни реакции – част от последователите ѝ го възприеха като олицетворение на майчината сила и отдаденост, а други видяха в думите ѝ пряк намек към напрежението с Джизъса.

Райкова, която отдавна е доказала, че е готова на всичко за децата си, още веднъж демонстрира твърдата си позиция.

Остава въпросът – дали и как Благо ще ѝ отвърне?

