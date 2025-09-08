  • Instagram
Митов: Колкото по-подготвени са съюзниците, толкова по-силна ще е НАТО

Подготвеността на НАТО е ключова за сигурността на алианса. Колкото по-подготвени са съюзниците, толкова по-силна ще е НАТО. Учението България 2025 е отлична възможност да работим заедно с съюзниците и партньорите.

Това каза министърът на вътрешните работи Даниел Митов, който заедно със заместник генералния секретар на НАТО Радмила Шекеринска участва откриването на учението за управление при извънредни ситуации България 2025 на летището в Ерден, община Бойчиновци.

Подобряваме оперативната съвместимост и сътрудничеството в отговор на бедствия, каза министър Митов, предава БТА.

Идвам от този регион, от Балканите, и съм щастлива да видя толкова от нашите съседи и страните от региона, които изграждат по-добро и по-сигурно бъдеще, каза заместник генералният секретар на НАТО Радмила Шекеринска.

