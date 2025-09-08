Гришо падна до №28 в световната ранглиста, Алкарас е №1

Григор Димитров отбеляза спад в световната ранглиста при днешното обновяване на класацията.

Първата ни ракета отстъпи с три позиции и от днес е №28 в подреждането. Димитров е с актив от 1645 точки, а пред него е Стефанос Циципас с 1830.

Междувременно, Димитър Кузманов се изкачи с три места до №260, а Александър Донски напредна с шест позиции до №664. Прогрес отбелязват още Янаки Милев и Георги Георгиев.

Сериозни промени има и в Топ 10. След снощния си триумф на US Open Карлос Алкарас се завърна на върха в ранглистата, а досегашният лидер Яник Синер вече е №2. Сериозен прогрес записа и Новак Джокович, който се изкачи с три позиции и вече е четвърти, докато Лоренцо Музети измести Карен Хачанов от деветата позиция.

Топ 10 на световната ранглиста: