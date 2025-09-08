Близки на арестуван за побоя над полицейския шеф: Покажете записите от камерите

Роднини на Жулиен Кязъмов - един от арестуваните за побоя над шефа на русенската полиция комисар Николай Кожухаров призоваха да бъдат показани записите от камерите в района.

"Като му звъннах в 00:00 ч. къде е, защото утре е на училище, каза: "Прибирам се, няма проблеми". За самия случай разбрах към 12:30-1 часа, когато го търсихме постоянно и не вдигаше телефона. На един от родителите му се обадиха, че е в дирекцията задържан и аз отидох и разбрах, че е задържан, но без да знам за какво. Вечерта като се прибра в 2:12 ч. само ми каза: "Тате, стана едно спречкване, няма никакви проблеми", съблече се, легна и заспа", разказа пред bTV Сюлейман Сюлейманов, баща на Жулиен Кязъмов - един от задържаните за побоя над полицейски шеф в Русе.

"Каза, че са го задържали полицаите заради някакъв, дето застанал на пътя. Просто каза, че някакъв е излязъл на пътя и спрял колата. Момчето, което кара, отворило прозореца да види какво става и в този момент той чул, че тръгва да го удря и отворил вратата. Жулиен е бил най-отзад зад пасажерската седалка, колата е със затъмнени прозорци и каза: "Аз дори не разбрах какво стана, тате", разказа Сюлейман Сюлейманов.

"Този, който спира колата, той се мъчи да нанесе удара. От това, което сме разбрали, удря ли го, не го ли удря, но той провокира цялата работа и децата оттам излизат. Станало е патардия само, без бой", добави бащата и уточни, че полицейският шеф е бил с въпросния човек, който е излязъл пред колата на младежите.

По думите му синът му не му е казал, че единият участник в инцидента е бил шефът на полицията в Русе. Той разбрал в ареста и от медийни публикации.

Близките на Жулиен Кязъмов настояват истината да излезе наяве и да има справедливо правосъдие.

"Дошли са две патрулни коли, задържани са, взети са им проби за алкохол и наркотици и са отрицателни и на четиримата. Не са задържани и са освободени. Ако е станало нещо толкова сериозно на момента, щяха ли да ги освободят и защо са ги освободили?", каза Айсун Шабанов, роднина на семейството.

Той каза, че в района има камери, които са запечатали случката, и призова записите да бъдат показани.

"Много от държавниците направиха бързи заключения, без да се запознаят детайлно със случая, Искаме делото да се гледа във Велико Търново, тук всички са зависими, трудно е дори да си наемем адвокат", добави Шабанов.

"Единият човек тръгва да ме удря през прозореца на колата и оттам вече стана боят. Първият удар е нанесен от тях, после ние вече слизаме от колата", каза друг от задържаните - 18-годишният Кирил Гочев в съдебната зала.

По думите на Кирил първият удар е нанесен от спътника на полицая, а после той му е отвърнал.

"Аз бях ударен в главата, със слизането бях изблъскан и си ударих главата в колата и нямам никакъв спомен от самия бой. С крака никого не съм удрял, ударих го с дясна ръка, при което човекът падна. Тръгнах да си отварям вратата, внимавайки да не го ударя, и в момента, в който слизам вече човекът се беше изправил от земята и ме блъснаха. Ударих си главата в рамката на колата и имам белег на главата", разказа още 18-годишният Кирил Гочев.

В събота Окръжният съд в Русе постанови мярка "задържане под стража" за четиримата задържани за побоя над полицейския началник на Русе Николай Кожухаров. Според обвинението Кирил Гочев е шофирал с превишена скорост. Той обаче отрече.

"Само заради шума, предположението, че съм карал с висока скорост аз отричам. С 40 км/ч максимум съм карал. Спътникът на полицая застана пред колата и спрях. Нищо не съм го питал. Не знаех, че е полицай. Полицаят се представи, след като всичко се свърши. След като самият инцидент свърши, тогава полицаят си извади значката и се представи", каза младежът.

В съдебната зала стана ясно още, че Кирил Гочев е имал основно влияние и значение в побоя. На въпрос защо той е обвинен само в хулиганство прокурорът по делото Иво Георгиев каза: "Обвиненията се събират на събраните по разследването доказателства. Прокуратурата счита, че това сме установили към момента. Това са доказателствата по делото, това сме преценили".



