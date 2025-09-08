  • Instagram
Поредно силно земетресение в Турция

pikist
Поредно земетресение разлюля Северозападна Турция. Трусът е с магнитуд 4,5 и е регистриран в 23:03 часа снощи в района на град Съндърга, окръг Балъкесир, съобщи турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (AFAD).

Към момента няма информация за нанесени щети и жертви.

По думите на министърът на вътрешните работи на Турция Али Йерликая AFAD и други екипи за спешна помощ са изпратени в окръг Балъкесир след земетресението.

Хиляди хора в Балъкесир и в Съндърга са прекарали нощта навън поради опасения от нови трусове, съобщават турските медии.

