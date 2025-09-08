Рождество Богородично е: Молитвите за рожба се сбъдват

На 8 септември празнуваме един от 12-те най-големи празници в православния календар - Рождество Богородично, известен по народно му и като Малка Богородица.

Според общоприетото предание, към което се придържат и православните, и католиците, Дева Мария е родена в къщата на Йоаким и Анна, която е била в североизточната част на Йерусалим, но точното местоположение се тълкува по различен начин спрямо православните и католиците. Тези места са раздалечени едно от друго с около 70 метра. Православните християни са построили манастир, посветен на Св. Анна на първия етаж в църквата „Рождество Богородично“, а под манастира има пещера, според преданието, част от къщата на Йоаким и Анна. Католиците пък построили базилика, посветена на Св. Анна, където също има подземие.

Според българските традиции Рождество на Пресвета Богородица се отбелязва предимно от жени, за да им помага Богородица в беда или тежка работа.

Жените отправят молитви към Богородица за рожба, леко раждане и крепко здраве за всички деца.

Българските поверия гласят, че на Малка Богородица всяка невеста, която още няма дете, отива в манастир или черква, носещи името на Пресветата Дева, и там прави курбан, за де се изпълни молитвата й за рожба. Пекат се и курабии, гевречета и дребни сладки, които се раздават на сираците, заедно с дрехи и пари.

Малка Богородица е един най-предпочитаните празници, на който се провеждат събори из цяла България. В този период стопанките пресаждат перуника, люляк и божур.

Според обичаите от най-стари времена на този ден домакините месят и пекат питка, която след като изстине, поливат обилно с мед.

Жените не трябва да шият и тъкат, за да не се разболеят децата в дома.