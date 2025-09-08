Засилен контрол по пътищата в страната

В последния от трите почивни дни в следобедните часове се ограничава движението на камионите по автомагистралите "Тракия", "Хемус" и "Струма" – само в посока София. От "Пътна полиция" съобщиха, че контролът по пътищата в страната е засилен.

"Вече втори ден работят толкамерите и засичат средна скорост. Рекорди винаги е имало и ще има. Ние сме щастливи, че още един метод за контрол е въведен на територията на страната и наборът от инструменти за контрол върху поведението на участниците в движението се разширява постоянно", заяви главен инспектор Лъчезар Близнаков от "Пътна полиция" - ГДНП.

Организация за трафика

"В днешния ден е създадена много сериозна организация за обезпечаване на цялата пътна мрежа в страната със служители на Министерството на вътрешните работи. Очакваме към обяд и следобедните часове движението да се натовари значително", обясниха още от "Пътна полиция".

През уикенда особено натоварено беше движението към Гърция.

"В Кресненското дефиле имаше сериозни затруднения за движението. Днес там е организирано реверсивно движение в района на Симитли, където са осигурени две ленти в посока към София", допълниха от службата.

Като обходен маршрут може да се използва преминаването през ГКПП "Илинден" и Гоце Делчев, където движението е значително по-малко.

"От 14:00 часа започва ограничаване на движението на товарни превозни средства над 12 тона по автомагистралите "Тракия", "Хемус" и "Струма". От 12:00 до 20:00 часа движението им ще е преустановено с оглед на облекчаване на трафика на другите превозни средства и повишаване пропускливостта", уточни инспектор Близнаков.

Толкамери и нарушения

По данни на "Пътна полиция" за изминалото денонощие са засечени над 3700 нарушения за превишена средна скорост.