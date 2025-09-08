Проф. Даниел Вълчев: Правителството е в режим на оцеляване

"Това правителство е в режим на оцеляване. Никое правителство в режим на оцеляване не може да направи нещо кой знае какво".

Това заяви пред БНР проф. Даниел Вълчев - декан на Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски", бивш вицепремиер и министър на образованието.

"Правителството може да поддържа определени системи. Държавата не е чак толкова зле, колкото ни изглежда на пръв поглед. Но то няма силите за проактивна политика", обясни той в предаването "Неделя 150".

Според него обаче натискът за предсрочни избори вероятно ще се усилва:

"Колкото и стабилно мнозинство да имаш, понякога когато има очаквания за промяна, тогава и най-малката искра може да взриви нещата".

"Дори по време на Съединението е имало много големи политически напрежения в България. И по това време е имало най-различни вътрешни крамоли, така че това не е нещо непознато", коментира проф. Вълчев относно изказването на президента Радев за "дерибеите и политическите брокери".

Според него вече на практика сме в предизборна кампания.

"Понеже не умеем да се обединяваме дори на такива важни дати, по това поне сме единни, ползваме всеки един повод да потвърдим своята актуална, тя обикновено е преходна политическа позиция", посочи той.

По думите му началото на политическия сезон е показало, че основната задача на правителството е да няма нови избори. Проф. Вълчев смята, че партиите в парламента са в режим на оцеляване. Но:

"От друга страна - за Радев е много важно да има парламентарни избори най-късно заедно с президентските, ако може и преди това. Това е драмата - Радев напряга, от другата страна му отговарят".

Ако зависи от Пеевски, няма да има нови избори, изказа мнението си Даниел Вълчев и обясни:

"Това правителство в някаква степен би трябвало да го устройва. От една страна това е едно, меко казано, приятелско правителство. От друга страна той има да решава определени въпроси, свързани със собствената си организация. Допускам, че ще се опита да не допусне нови избори, но това не винаги зависи от управляващите".

Той изтъкна още, че няма голяма протестна енергия.

"Изведнъж се сещат, че демокрацията е в опасност. В опасност е, разбира се. Но беше в опасност и преди. Г-н Пеевски ги надигра с голяма лекота. Те направиха КПК с едни абсурдни функции, вероятно с идеята да го оглавят, след което го оглави той. Кой издялка тази "бухалка"?", коментира проф. Вълчев относно управлението на ПП-ДБ, направените тогава конституционни и други промени и протестите им сега.

И все пак всичко е поправимо, смята той.

За него е проблем това, че никой от политическите сили не поставя задачи и цели, които да надхвърлят хоризонта на следващите избори. "Това, че ние се правим, че не виждаме проблемите, не значи, че те ще отшумят от само себе си", изтъкна Даниел Вълчев и подчерта, че системните проблеми в България, за които си затваряме очите, са огромни.