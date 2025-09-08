Евролидери - пак при Тръмп, ще нищят напредъка за мир в Украйна

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че отделни европейски лидери ще посетят днес и утре Съединените щати, за да обсъдят как да се разреши войната в Украйна. Срещите идват, след като Москва извърши най-мащабната си атака над Киев в нощта срещу неделя.

Новата серия дипломатически усилия за разрешаване на конфликта Тръмп обяви пред репортери при завръщането си от тенис турнира US Open в Ню Йорк. Той не уточни кои ще бъдат европейските лидери, с които ще разговаря и в какъв ред ще бъдат срещите му с тях.



Американският президент каза също също, че скоро ще разговаря и с руския си колега Владимир Путин. Тръмп добави, че "не е доволен" от развитието на руско-украинската война в отговор на журналистически въпрос за мащабната руска въздушна атака в нощта срещу неделя над Киев. Въпреки това той изрази увереност, че въпросът с войната скоро ще бъде решен.



Пратеникът на САЩ в Украйна Кийт Келог заяви, че последните удари на Русия срещу Киев не са сигнал, че Москва иска по дипломатически път да прекрати войната.



При руската атака в нощта срещу неделя - най-мащабната от началото на конфликта, загинаха най-малко четирима мирни жители, а повече от 40 бяха ранени. Поразени бяха правителствена сграда в Киев и няколко жилищни блока в столицата и други украински градове.



Часове по-късно Доналд Тръмп потвърди, че е готов да наложи нови санкции на Русия заради офанзивата ѝ в Украйна. Тръмп не даде подробности какви точно мерки са подготвени и дали вече е взето решение за налагането им. Но според финансовия министър Скот Бесънт става дума за вторични тарифи срещу страните-потребители на руски петрол.