Дневните температури ще се повишат, няма да вали
През деня в понеделник ще е тихо със слаб до умерен източен вятър. Времето ще е предимно слънчево с разкъсана висока облачност.
Дневните температури ще се понижат и ще са между 28-34°C.
Времето в София
Минималните температури ще бъдат между 12°С до 13°C. През деня ще е слънчево. След обяд и с разкъсана висока облачност. Дневните температури ще се повишат, като максималните ще достигнат 31°-33°C.
Времето в планините
През деня ще е слънчево, но и ветровито! След обяд и с разкъсана облачност. Максималната температура на височина на 1200 метра ще бъде около 22°C, а на 2000 метра – около 15°C. Ще духа слаб до умерен източен вятър.
Времето по Черноморието
През деня ще е слънчево. Валежи не се очакват. Вятърът ще духа от североизток-изток. Максималните температури ще бъдат между 28° и 30°C. Вълнението на морето ще бъде 1-3 бала. Температурата на морската вода е 24°-25°С.
Времето на Балканите
Ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност. Ще се задържи и топло. След обяд над планините се очакват валежи.
ПРОГНОЗА: Имре Дузмат, Meteo Balkans
Още по темата:
- » Малко облаци, ала без дъжд, от 28 до 33 градуса в страната
- » Лятото продължава: До 33 - 35 градуса през празничните дни
- » Какво време ни очаква този месец? Пълна прогноза от НИМХ