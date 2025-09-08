Дневните температури ще се повишат, няма да вали

През деня в понеделник ще е тихо със слаб до умерен източен вятър. Времето ще е предимно слънчево с разкъсана висока облачност.

Дневните температури ще се понижат и ще са между 28-34°C.

Времето в София

Минималните температури ще бъдат между 12°С до 13°C. През деня ще е слънчево. След обяд и с разкъсана висока облачност. Дневните температури ще се повишат, като максималните ще достигнат 31°-33°C.

Времето в планините

През деня ще е слънчево, но и ветровито! След обяд и с разкъсана облачност. Максималната температура на височина на 1200 метра ще бъде около 22°C, а на 2000 метра – около 15°C. Ще духа слаб до умерен източен вятър.

Времето по Черноморието

През деня ще е слънчево. Валежи не се очакват. Вятърът ще духа от североизток-изток. Максималните температури ще бъдат между 28° и 30°C. Вълнението на морето ще бъде 1-3 бала. Температурата на морската вода е 24°-25°С.

Времето на Балканите

Ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност. Ще се задържи и топло. След обяд над планините се очакват валежи.

ПРОГНОЗА: Имре Дузмат, Meteo Balkans