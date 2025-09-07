Премиерът: България е готова да даде своя принос в гаранциите за сигурност за Украйна

България е готова да даде своя принос в предоставянето на гаранции за сигурност за Украйна като част от усилията на Коалицията на желаещите, заяви премиерът Росен Желязков на среща със зам.-генералният секретар на НАТО Радмила Шекеринска, която е на посещение у нас.

Желязков посочи за пример приноса на страната ни в морската област - със съвместни операции против мини в Черно море.

Във въздушната област България може да осигури въздушно пространство и подкрепа от приемащата страна за коалиционните сили, е казал Желязков, цитиран от пресслужбата на Министерския съвет. Така премиерът е потвърдил, че страната ни ще се придържа към решението на Народното събрание и няма да изпраща войници в Украйна.

В хода на разговора им премиерът посочи, че страната ни се придържа към всички решения от Срещата на върха в Хага, където той взе участие, а именно - засилване на възпирането и отбраната на Източния фланг, особено в Черно море, увеличаване на инвестициите в отбрана, продължаване на колективната ни подкрепа за Украйна и укрепване на нашите партньорства.

"България неизменно е сред съюзниците в Алианса, които с последователните си действия отстояват и укрепват неговото единство", заяви заместник генералният секретар на НАТО и добави:

"Страната ви разполага с изключителен потенциал за развитие на отбранителната индустрия, а най-новите инициативи, свързани с механизма SAFE, както и наскоро обявеният от вас договор с Rheinmetall, са показателен пример в тази посока".

Посещението на заместник генералния секретар на НАТО Радмила Шекеринска е в рамките на провеждането в периода 7-12 септември в България на 20-о учение на Алианса за управление на извънредни ситуации. Учението се организира и провежда съвместно между Евроатлантическия координационен център на НАТО за реагиране при бедствия и Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението" на Министерство на вътрешните работи.