Топ 10 на най-строго пазените тайни от Ватикана

Ватикансктата библиотека - считат я за най-ценната в света. Хранилищата ѝкрият в себе си общо 1,6 млн. книги. Отделно, при специални условия, се съхраняват около 150 хил. средновековни ръкописа. Притежава сбирки от гравюри и географски карти, а също и монети – просто едни от най-ценните артефакти, създадени от човека през столетията.

Голяма част от всички тези материали са покрити с булото на секретността. А става въпрос за наистина ценно познание – началото на уникалната сбирка е положено още през 4-и век. Счита се обаче, че съвременната библиотека е създадена през 1475 г. За целта папа Сикст IV обнародва специална була. Около век по-късно започва да се строи и отделна сграда за учреждението.

Библиотеката съдържа много архиви, които все още не са проучени. Твърди се, че в нея се съхраняват някои от ръкописите на известния Леонардо да Винчи, които все още не се показват на широката публика. Защо? Има спекулации, че съдържат нещо, което може да подкопае престижа на църквата.

Специална загадка на библиотеката са мистериозните книги на древните индианци – толтеките. Всичко, което се знае за тези книги, е, че те наистина съществуват. Всичко останало са слухове, легенди и хипотези. Според предположенията те съдържат информация за изчезналото злато на инките. Също така се твърди, че именно в тях има надеждна информация за посещенията на извънземни на нашата планета в древни времена.

Мнозина казват, че библиотеката на Ватикана съдържа копие от произведение на Калиостро, в което е описан процесът на подмладяване и регенерация на тялото.

Освен тези експлозивни неща, в архива се крият и други тайни, например 60-метров свитък за процеса срещу тамплиерите, започнал през 1307 г. и продължил няколко години.

Друг важен документ е декретът на папа Лъв X от 1521 г., според който Мартин Лутер е отлъчен от църквата заради тълкуването си на Библията.

Има и писма до седмия Далай Лама, насочени към защитата на мисионерите в Тибет.

Най-популярната теория за тайно знание, пазено в архивите, е изразена в романите на Дан Браун: че сред милионите пергаменти, подредени на древни рафтове, са най-ранните записи за Исус Христос. По-специално, че Ватикана крие тези документи, за да скрие най-противоречивия факт за Исус: брака му с Мария Магдалена и че те имат дете.

Уфолозите Крис Пътнам и Томас Хорн подозират, че Светият престол знае нещо за съществуването на извънземни форми на живот.

Според някои доклади архивът съдържа най-голямата колекция от окултна литература в света.

Сред тайните архиви има и още една теория - за съществуването на папа от женски пол, наричана от тайното познание "папеса Йоана”. Тя била с английско потекло, като бързо придобила слава със своите знания за науката.

Достъп до Ватиканската библиотека

Библиотеката на Ватикана привлича като магнит, но за да разкриете многобройните й тайни, трябва да работите с нейните фондове, а това никак не е лесно. Достъпът на читателите до множество архиви е строго ограничен. До 1881 г. никой не е бил допускан в до тях, когато първият учен католик получава достъп до читалнята. За да стигнете ватикансктата библиотека, трябва да получите специално разрешение за това, но никой няма право да снима или сканира документите – те може само да се четат и на ръка да се водят бележки.

Теориите и легендите са десетки, но ето топ 10 от тях.

1. КОЛЕКЦИЯ ОТ ПОРНО

Най-голямата колекция от порно в света. Копенхагенският музей на еротика твърди, че Ватикана има най-голямата колекция от порно в света. Други известни личности, включително Уилям Ф. Бъкли-младши и академик Камила Палия, потвърждават същото. Колкото и правдоподобно да звучи, изглежда, че има малко истина в слуховете като този. Най-малкото Институтът Кинси не намери никакви "ягоди", когато учените му изследваха архивите на Ватикана върху микрофилми. Други смятат, че е малко вероятно Ватикана да е направил копия на всичките си материали. И, още по-малко вероятно, ще им даде достъп до института Кинси. Във всеки случай редица други очевидци твърдят, че са видели хиляди еротични томове. Така или иначе, Ватикана има дълга традиция на еротично "изкуство". През 16-ти век, например, на един от учениците на Рафаело, Джулио Романо, е възложено да украси банята на кардинал Бибиен със серия от 16 фрески, всяка изобразяваща в детайли уникална сексуална поза. Естествено, копия на тези картини изтекоха и се появиха в книга, наречена "Позите на Аретино".

2. РОДОСЛОВИЕ НА ИСУС

Информация за родословието на Исус е скрита в архивите на Ватикана. Идеята, че Исус е женен и има деца, беше широко разпространена от Дан Браун и с основателна причина. Почти нищо не се знае за живота на Христос между неговото детство и периода, когато той измина 30 години, само няколко години преди разпятието му. Естествено е възможно през това време да е създал семейство и това повдига въпроси за родословието. Според някои теоретици конкретни подробности от родословието му се крият в архивите на Ватикана. В крайна сметка, ако някой жив днес се окаже пряк потомък на Исус Христос (и следователно на Бог), последствията за Църквата биха били огромни. Поне папата би бил безполезен. Това е убедителна теория, но всъщност не е толкова проста. Каквато и информация да има Ватикана за ранните потомци на Христос, би имало твърде много от тях (с всяко поколение в продължение на 2 хилядолетия родословието постоянно ще се "разклонява"), за да ги проследи до наши дни.

3. ЕВАНГЕЛИЕ НА МИРА

Евангелието на мира от есеите. През 1923 г. академик и епископ Едмон Бордо Секели открива древен арамейски ръкопис на рафт в затворена част на архива. Тя, според него, съдържала учението на есеите - еврейска мистична секта, която живеела напълно откъсната от обществото. Есеите са споменати от няколко древни историци, включително Филон, Плиний и Йосиф, и са известни със своя "комунистически" начин на живот. Но интересното е това пълно отсъствиеспоменаването им в Новия завет накара някои да повярват, че те всъщност са тези, които са го написали и че самият Исус е бил есен. Има много паралели между двете групи в подкрепа на подобна теория, включително значението на кръщението и пророчеството, както и общ акцент върху милосърдието и добрата воля. Есеите също показаха отвращение към човешките жертвоприношения в стила на Стария завет, предпочитайки вместо това да жертват зеленчуци. Тази последна точка беше от особен интерес за Секели, който твърди, че есеите са вегетарианци по заповед на Христос. За съжаление никой все още не е видял ръкописа. Съмнително е и Секели да я е виждал, тъй като няма данни за посещението му в Архива. Освен това, като се има предвид, че ученият е бил доста радикален вегетариански активист, повечето смятат, че той е направил всичко възможно, за да направи своите вярвания "божествени".

4. "LE DRAGON ROUGE"

Големият гримоар е един от малкото предмети в този списък, за които се знае, че действително съществуват, въпреки че кой го е написал и кога се е случило не е известно. Може да е бил открит в гробницата на цар Соломон през 1750 г., а може и да е написан много по-късно. Във всеки случай се казва, че гримоарът съдържа ритуал за призоваване на Луцифуг Рофокале, министър-председател на ада, както и други обитатели на подземния свят. Очевидно обаждащият се също трябва да се откаже от душата си в този процес, за който окултистът от 19 век Е. Е. Уейт каза, че само "опасен маниак или безотговорен престъпник може да го води". Гримоарите са циркулирали през цялата история, но нито един от тях не е притежавал толкова широки познания за призива, колкото този, който е смятан за "най-бруталния в света". Френският превод на гримоара "Le Dragon Rouge" стигна до Карибите, където се казва, че все още се използва.

5. "ТАЙНИТЕ НА ФАТИМА"

През 1917 г. три деца овчари от Фатима, Португалия, имаха 3 пророчески видения на Дева Мария. Известни като Трите тайни на Фатима, първата и втората се занимават с природата на ада и възхода на комунистическа Русия. Девата твърди, че ако нейните призиви не бъдат чути, тогава войните, гладът, преследването и разпространението на "грешките на Русия" по целия свят са неизбежни. Тези първи две тайни са публикувани през 1941 г., но тайната на третата е премълчана. Известно е, че е бил запечатан в плик и предаден на епископа на Лейрия, който го поставил, неразкрит, в тайните архиви на Ватикана. През 1959 г. пликът е доставен на папа Йоан XXIII; обаче, след известно обсъждане, той реши да не поглежда вътре. Едва през 1965 г. някой наистина прочете пророчеството и дори тогава папа Павел VI отказва да го оповести публично. Папа Йоан Павел II също го прочете след покушението срещу него през 1981 г., но по същия начин продължи пророчеството в тайна. Той обаче веднага посвети Земята на Непорочното сърце на Мария, вероятно намеквайки за сериозността на съдържанието й. И накрая, през 2000 г. Йоан Павел II каза: пророчеството гласи, че е на път да се случи апокалиптична битка между доброто и злото и папата ще бъде централната фигура на тази битка. Сега описанието на визията на португалското дете може да се прочете в интернет, но някои отказват да повярват, че е пълно. Дори папа Бенедикт XVI през 2010 г. предположи, че истинската "Трета тайна на Фатима" все още не е разкрита (въпреки че Ватикана отрича това).

6. ИЗВЪНЗЕМНИ АРТЕФАКТИ

Макар че Ватикана може да се фокусира върху миналото, то всъщност е доста прогресивно, поне що се отнася до науката и технологиите. По-специално, Ватикана признава възможността за извънземен живот, организира конференции по астробиология и използва Ватиканската обсерватория, за да открие планети като Земята. Предполага се, че Църквата е знаела за извънземните цивилизации от векове. Много преди инцидента в Розуел някои хора твърдят, че тя е събирала останки от НЛО и артефакти, както и технически документи за създаване на "извънземни" оръжия. Въпреки че има доста доказателства в подкрепа на това твърдение, целта на Ватиканските архиви отдавна е да скрият знания, за които светът не е готов. Например, това може ясно да се види в укриването на "Третата тайна на Фатима”. Освен това, според теорията за прикриване на извънземни, Архивите не са единственото хранилище на този вид знания. Предполага се, че Великата пирамида в Гиза изпълняваше по същество същата функция, криейки извънземни артефакти и стряскащи откровения от хората от древния свят. Това, твърдят теоретиците, е причината Наполеон и Хитлер да се насочат към пирамидите, след като прекараха известно време във Ватикана.

7. ХРОНОВИЗЬОР

Бащата на Пелегрино Ернети, който почина през 1992 г., твърди, че е видял древноримския сенатор Цицерон да изнася реч през 63 г. пр.н.е. И това не беше единственото нещо, което видя. Той и екипът му, твърди Ернети, са видели Наполеон и неговите речи, както и Исус на Тайната вечеря и дори разпятието. Използвайки устройство, наречено хроновизор, те можеха да видят всяко историческо събитие, което искат, точно както ако гледат телевизия. Според Ернети устройството е разработено в сътрудничество с водещите учени Енрико Ферми (който разработи първия ядрен реактор) и Вернер фон Браун (първите космически ракети) и може не само да показва, но и да записва изображения. През 1972 г. в италианското списание La Domenica del Corriere се появява "снимка на Христос". Ернети пусна и препис на изгубеното произведение Тиест от Квинта Аний на оригинален латински. Естествено имаше съмнения. Текстът на пиесата трудно може да бъде проверен, а "снимката на Христос" е взета от пощенска картичка с гипсово разпятие. Но снимката нямаше нищо общо с Ернети и той със сигурност никога не е твърдял, че е истинска. Създаденият от него хроновизор не беше в състояние да показва детайли в близък план, както беше на снимката. Истинските доказателства, казва приятелят на Ернети Франсоа Брюне, са били унищожени, когато папа Пий XII и Бенито Мусолини решили, че представляват заплаха за обществото. Те особено се страхуваха, че това означава край на всички тайни, били те политически, икономически, военни или религиозни, да не говорим за личните тайни. Ernetti затвори проекта Chronovisor и уж демонтира устройството. Въпреки това, както самият Брюне признава, възможно е Ватикана все още да използва оригиналното устройство.

8. "ДИМЪТ НА САТАНА В ХРАМА НА БОГ"

Като старши екзорсист на Ватикана, бащата на Габриеле Аморт знаеше как да разпознава демоните. Преди смъртта си през 2016 г. той изпълнява буквално десетки хиляди ритуали на екзорсизъм (по модел на ритуала на папа Павел V от 1614 г.) и често говори с дявола. "Сатаната е чист дух", каза той на режисьора на Exorcist Уилям Фридкин, "въпреки че понякога се появява като разярено животно". Затова през 2010 г. всички бяха шокирани, когато Аморт каза, че Сатана се крие във Ватикана. Освен това той изобщо не говореше образно. Според Аморт скандалите и корупцията, които обхванаха Църквата през последните години, са причинени от Дявола. Дори папа Павел VI каза нещо подобно през 1972 г., съжалявайки, че "димът на Сатана е влязъл отнякъде в Божия храм".

9. ИСУС НЕ БЕШЕ РАЗПНАТ...

Историята за разпъването на Христос е в основата на католическата доктрина. Ако премахнем тази история, тогава ще има просто "куп" безсмислени символи. Въпреки това, според Майкъл Биджънт, нищо подобно не се е случило, поне не е било както казва Библията. За разлика от някои, Биджент не отрича, че Исус някога е съществувал. Освен това той вярва, че пророкът вероятно е живял дълго след предполагаемата си смърт през 33 г. сл. Хр. Предполага се, че Исус избяга от екзекуцията, като сключи сделка с Понтий Пилат, човекът, който го осъди на смърт. В интерес на Рим беше да запази Исус жив, докато инструктира последователите си да плащат данъка. Най-доброто решение за всички беше да фалшифицират разпятието. Разбира се, Биджент няма доказателства, но психологът казва, че съществуват. Предполага се, че важен документ е открит от френския свещеник Беренже Сониер в неговата църква в Рен-льо-Шато. Малко след това документите изчезнаха и Сониер изведнъж стана много богат. Биджент предполага, че Ватикана е купил документа от Сониер и също така е платил за мълчанието на свещеника.

10. ПАПА ПИЙ XII ПОМОГНА НА ХИТЛЕР

Папа Пий XII обикновено е наричан "папа Хитлер" за подкрепа на нацистите. Въпреки че никога не ги е осъждал открито, Ватикана твърди, че папата винаги е бил против нацизма. Според Ватикана Пий XII разпространява брошури в Германия, осъждащи нацизма от християнска гледна точка, и също така спасява повече от 800 000 евреи от изтребление в Източна Европа. Твърди се, че срещите му с германското ръководство изобщо не засягат сътрудничеството с Хитлер. Във всеки случай, от нацистка гледна точка, се казва, че Пий XII е бил "любящ евреи враг", когото германците искали да отвлекат и затворят в Лихтенщайн. Но дали всичко това е вярно или е просто фалшив образ на папа Пий XII, който църквата е искала да създаде. Факт е, че Ватикана досега отказва да публикува важни документи за дейността си по време на Холокоста, а оцелелите очевидци твърдят, че папата определено е помогнал на Хитлер в издигането му на власт. Джон Корнуел, уважаван академик и католик, е един от хората, които спорят за последното. Въпреки че първоначално се надяваше да намери доказателства, доказващи "невинността" на папата (това беше единствената причина да му бъде позволено да разгледа документите), вместо това намери потвърждение на твърденията. Папата не само мразеше евреите, свързвайки ги с мръсотия и отказвайки да им помогне, но и умишлено подкопаваше католическата съпротива срещу Хитлер. Той също се противопоставя на чернокожите, наричайки ги изнасилвачи и насилници на деца въпреки доказателствата за обратното. Ясно е, че Пий XII е имал много общо с Хитлер, не на последно място поради идеологическата му ангажираност към абсолютната власт и автократичния контрол. Най-лошото от всичко, казва Корнуел, Пий XII отказа да говори срещу нацизма дори след избухването на Холокоста.