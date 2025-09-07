Над 400 души заедно със звезди и кметове четоха 42 часа денонощно откъси от любими книги

В 12:20 часа на 7-ми септември на сцената на информационен център "Мелницата" в Балчик приключи националният маратон на четенето, организиран от социалната организация СОНИК СТАРТ. Освен градът – домакин, най-активни се оказаха София, Пловдив, Карлово, Първомай, Тутракан, Елена, Златарица и Левски.

Доц. Офелия Кънева

В продължение на 42 часа, денонощно, без прекъсване участниците сътвориха истинска вселена от истории. Над 400 души станаха част от инициативата.

Актрисата Яна Николова

Сред книгите,фаворити за четене се оказаха "Малкият Принц", разказите на Чудомир, "Пипи Дългото Чорапче" и приказките на Николай Райнов.

Интересен бе изборът на част от звездните участници - Наско от БТР представи "Български хроники" на Стефан Цанев, Славчо – легенда от индийските приказки, Илиян - "Време разделно" на Антон Дончев, Иван – "Габровски шеги". Актрисата Яна Николова отведе публиката в дълбините на престъпния ум с "Издайническото сърце" на Едгар Алан По, а актьорът Иван Матев представи разказа "Музикант" на Емилия Павлова.

Илиян от Б.Т. Р.

Пред камерата застанаха също доц. д-р Офелия Кънева с детската класика "Патиланско царство", кметът на община Левски – Любка Александрова, която избра разказите на Дончо Цончев; зам.-кметът на Първомай – Радослава Ставрева, която представи разказ на Чудомир.

Кметът на об. Левски Любка Александрова

А зам.-кметът на Пловдив – Николай Бухалов, развълнува присъстващите с избора си на "Приказната книга", написана от децата на СОНИК СТАРТ.

Зам.-кметът на Пловдив - Николай Бухалов

Заедно със звездите и с много ентусиазъм в голямото четене се включиха деца и млади хора от центровете на социалната организация, като забавляваха и респектираха аудиторията с артистичност и личен стил.