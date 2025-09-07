  • Instagram
Работник в каменна кариера пострада тежко, с опасност за живота е

МОСВ - архив
Работник в каменна кариера е с опасност за живота, след като е паднал от скала, предаде БНР.

Инцидентът е станал вчера в района на мездренското село Горна Кремена, където се добиват облицовъчни материали.

55 годишният мъж от врачанското село Тишевица е ударен от подвижно рамо на сонда, след което е полетял от 7 метра височина.

Пострадалият е в шок и с множество фрактури.

Той е транспортиран в столична болница, а по случая е започнало полицейско разследване.

Инспекцията по труда проверява благоевградската фирма, която е концесионер на кариерата.

