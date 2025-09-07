Папата канонизира Божия инфлуенсър - първия светец от поколението милениал

Папа Лъв XIV канонизира Карло Акутис - първия светец от поколението на милениалите. Това е първата подобна церемония по време на неговия понтификат. Акутис беше издигнат на същото ниво като Майка Тереза ​​и Франциск от Асизи.

Карло е италианец, роден във Великобритания. Той почина от левкемия през 2006 г. на 15-годишна възраст. Той бе наричан „Инфлуенсърът на Бог“ заради усилията си да разпространява католическата вяра онлайн.

Момчето първоначално трябваше да бъде канонизирано през април, но церемонията беше отложена след смъртта на папа Франциск.

„Той играеше, имаше приятели и ходеше на училище. Но неговото изключително качество беше фактът, че отвори вратата на сърцето си за Исус и постави Исус на първо място в живота си“, сподели през април майката на Карло - Антония Салицано, пред "Ройтерс".

♦ Церемонията по канонизация

Канонизацията на Карло се проведе на 7 септември в 10:00 ч. местно време на площад „Свети Петър“ в Рим. Достъпът до площада беше осигурен от 8:00 ч., като не се изискваха билети или резервации, съобщиха по-рано от Ватикана.

На събитието присъстваха десетки хиляди вярващи. Много от тях развяваха знамена с изображения на кибер-апостола.

„Карло Акутис е пример за мен, защото успя да съчетае ежедневието си – училище, футбол и страст към компютрите – с непоколебима вяра“, каза 17-годишният Филиппо Белавити. Той описва неделната атмосфера като „красива“ и добави: „Виждайки хора от толкова части на света, усещаш обичта към Карло за всичко, което е направил.“



Около 800 души пристигнаха със специален влак от Асизи, където тялото на Акутис лежи в стъклена гробница, облечено в дънки и маратонки. Месата се наблюдаваше и на големи екрани в Асизи, средновековен град и място за поклонение в централна Умбрия.

Майката на Акутис, Антония Салцано, каза, че синът ѝ би благодарил на всички, които идват да отбележат неговото възкачване на светия олтар. Във видео, публикувано от епархията на Асизи, тя заяви, че синът ѝ е доказателство, че „всички сме призовани да бъдем светци... всеки е специален“.

♦ По време на събитието папата канонизира и Пиер Джорджо Фрасати, млад италианец, алпинист, известен с това, че помагал на нуждаещите се и починал от полиомиелит през 1925 година на миналия век.

На фасадата на базиликата бяха показани гоблени с изображения на двамата младежи.

♦ Кой е блаженият Карло Акутис?

Карло Акутис е роден на 3 май 1991 г. в Лондон, където е работил баща му. Само няколко месеца по-късно той се мести с родителите си, Андреа Акутис и Антония Салцано, в Милано, Италия.

От ранна възраст Карло изпитвал специална любов към Бог, въпреки че родителите му не били особено набожни. Антония Салцано разказва, че преди Карло е ходила на литургия само за първото си причастие, тайното миропомазване и сватбата си.

Carlo Acutis will officially be canonised on Sunday, September 7. pic.twitter.com/JfXBYX8Jj6 — Catholic Quotes (@CatholicQuote12) September 3, 2025

Като малко дете Карло обичал да се моли с броеница. След като приел първото си причастие, той ходел на литургия възможно най-често в енорията срещу началното си училище. Любовта на Карло към Бог вдъхновява и майка му и тя се обръща към вярата.

Раджеш Мохур, който работел за семейство Акутис като детегледач, когато Карло бил малък, и също така изповядвал хиндуизъм, също се обръща към католическата вяра. Той споделя, че бил силно впечатлен от любовта и загрижеността на Карло за бедните - как той общувал с бездомния мъж, който седял на входа на църквата, и носел храна на хората, живеещи на улицата.

Карло не се страхувал да защитава църковното учение, дори в ситуации, в които съучениците му не били съгласни с него. Много от тях си спомнят как в гимназията Карло страстно защитавал правото на живот.

Карло беше верен приятел. Той беше известен с това, че се застъпвал за деца в училище, които били тормозени, особено деца с увреждания. Когато родителите на негов приятел се развеждат, Карло положил специални усилия да включи приятеля си в семейния живот на Акутис. С приятелите си той говорел за важността на посещението на литургия и изповед, за човешкото достойнство и целомъдрието.

Карло бил очарован от компютърното програмиране е и сам научил някои от основните езици за кодиране, включително C и C++. Той използвал компютърните си умения и познанията си за интернет, за да помогне на семейството си да организира изложба за евхаристийните чудеса , която впоследствие е показана в много енории на петте континента. Неговият духовен наставник свидетелства, че Карло е бил лично убеден, че научните доказателства от евхаристийните чудеса ще помогнат на хората да осъзнаят, че Исус наистина присъства в Евхаристията и така ще се върнат на литургията.

Момчето дори е разработвал уебсайтове за своята енория и по-широката Католическа църъква.

Като всяко дете Карло обичал да играе видеоигри.

♦ Обявяването на Карло за блажен

Карло умира на 12 октомври 2006 г. той е погребан в Асизи. Обявяването на момчето за блажен се състоя през октомври 2020 г., когато получи тази титла от папа Франциск.

След беатификацията му хиляди вярващи дойдоха да се помолят на гроба му.

Тялото му почива в стъклена гробница в църквата „Санта Мария Маджоре“ в светилището „Споляционе“ в Асизи, домът на Свети Франциск и Света Клара.

Откакто беше обявена канонизацията на Карло, стотици хиляди поклонници вече да посетили гробницата.

♦ Чудеса, приписвани на Карло Акутис

Причините за обявяването за светец се разглеждат от ватикански отдел, който трябва да потвърди, че човекът е имал свят живот. Обикновено това включва и установяване на две чудеса, приписвани на неговото застъпничество пред Бог на небето.

На Карло се приписва изцелението на 4-годишно бразилско момче с тежка малформация на панкреаса и на 21-годишна костариканка, която била на прага на смъртта след инцидент с велосипед.

Според Ватикана родителите и на двамата са се молили на Карло за помощ.

В интервю пред ЕWTN Vatican майката на Карло споделя:

"Смъртта му е огромна тъга. Но ние трябва да вярваме в Бог, винаги да му казваме "да". Смъртта на Карло за мен беше нещо много голямо, но аз бях подготвена за това. Фактът, че той ще бъде канонизиран - не съм изненадана. Няколко месеца след като Карло почина, той се появи в съня ми и ми каза: "Мамо, ще бъда обявен за блажен и ще бъда канонизиран. Така че аз бях подготвена. Вярвам на същината си."

Източник: НОВА

