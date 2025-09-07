Армии от магьосници: Как СССР и САЩ си „отглеждаха” екстрасенси за военни цели

В СССР няколко пъти се опитвали да поставят екстрасензорното възприятие в "услуга на страната". Това не било случайно: да научиш всички тайни на врага с помощта на магьосници и гадатели, изглеждало привлекателна идея. Американските военни не изоставали от съветските си колеги. Те създали цял таен проект "Звездна врата", в който изследвали способностите на екстрасенси и ясновидци. Нито съветските, нито американските експерименти дали резултати, но независимо от безполезността и безнадеждността на работата, поради Студената война, страните продължили да се занимават с тези изследвания.

В СССР пикът на интереса към парапсихологията настъпил в края на 80-те години на миналия век, когато дори във висшите военни кръгове имало много хора, които се интересували от астрология и мистицизъм, пише actualno.com, цитирайки Public Domain. Магьосници и екстрасенси дори стигнали до министъра на отбраната Дмитрий Язов. Те обещавали, че могат да откриват вражески подводници, да намират изчезнали кораби, самолети и хора, да диагностицират и лекуват заболявания и наранявания.

Всичко довело до това, че през 1989 г. Генералният щаб на СССР разпоредил формирането на войскова част № 10003. Тя била строго секретна: командирът на частта директно докладвал само на началника на Генералния щаб. Името също било ефектно: „Експертно-аналитично управление за необичайни човешки способности и специални видове оръжия“.

Военнослужещите били подбирани подобаващо: магьосници, екстрасенси и псевдоучени. За командир бил назначен полковник Алексей Савин - той самият вярвал в паранормалните способности. Службата във военно поделение No 10003 не била като обикновената.

Разработка на нови оръжия

Екстрасенсите се опитвали да създадат оръжия „въз основа на използването на все още неоткрити основни природни закони“. Например торсионни полета. Предполагала се разработката на специални генератори, които да предават енергия по-бързо от скоростта на светлината. С тяхна помощ псевдоучените се готвели да откриват и унищожават вражеските сили, да установяват сигурни комуникации, да създадат по-здрава броня и дори да управляват гравитацията.

Също така медиуми, заедно с псевдоучените, разработвали психотронни оръжия, които трябвало да влияят дистанционно върху психиката и съзнанието на противниците.

Разузнаване и бойни действия

Командирът на отряда Алексей Савин разказвал, че екстрасенсите са помагали на руските войски по време на първата чеченска война. С помощта на карта и разпитване те открили минните полета на екстремистите и техните командни пунктове, а също така прогнозирали местата на възможни терористични атаки. Но военните екстрасенси се занимавали и с по-глобални неща. Те шпионирали медиумите от други страни и се опитвали да разберат плановете на НАТО. Например по снимки определяли характера на американските пилоти и тяхното отношение към службата.

Генералът в оставка Борис Ратников - друг изследовател на парапсихологията - обичал да говори за успехите на съветските екстрасенси. Той разказвал, че медиумите могат свободно да се „разхождат“ из съзнанието на държавния секретар на САЩ, и също така изобретили екологично чисти оръжия, „в сравнение с които ядрените бойни глави са тоягите на неандерталците“.

Алексей Савин заявил, че веднъж подчинените му усетили опасността от ядрен взрив в Глазгоу. Веднага било изпратено съответното предупреждение до британското правителство, а британските военни извършили проверка.

Подготовка на екстрасенси

В секретната част не само използвали паранормални способности, но и се учили да ги развиват. Алексей Савин дори бил разработил уникален метод за разкриване на екстрасензорни способности. За тази цел курсантите - от опитни бойци до ученици - били обучавани да работят със значителни количества информация, например да умножават големи числа в умовете си, а също и да общуват чрез подсъзнанието. И така, група обикновени войници уж успяла да се превърне почти в свръхчовеци. Те се научили да ходят по натрошено стъкло и горещи въглени, не можели да усещат болка, бързо усвоявали нови езици, започнали да пишат поезия и се отказали от омразата.

Направили ли са нещо полезно?

За уникалните разработки и невероятни открития разказват онези, които са служили в това подразделение или по някакъв начин са имали в контакт с него. Например няма други доказателства освен твърденията на Савин, че екстрасенсите са помогнали на военните в първата чеченска война или са предотвратили ядрена катастрофа. А генерал Ратников, разпитван от ФСБ по дело за разкриване на секретна информация, признал, че си е измислил историята за разходката из умовете на чужди политици.

Нямало и никакви действащи оръжия, създадени от военните екстрасенси. 90% от психотронните разработки изобщо не дали резултати, а ефектът от останалите бил незначителен. Шефът на ФСБ Андрей Биков дори отделно заявил, че нито КГБ, нито ФСБ някога са имали психотронни оръжия.

Кога и защо поделението било разформировано

Постепенно във вестниците изтекла информация за тайната част и войниците-медиуми станали известни. Учени и общественици започнали да протестират срещу харченето на бюджетни средства за екстрасенси. Мнозина били възмутени от сумите, похарчени за псевдонаучни разработки. Например Министерството на отбраната отпуснало 23 милиона съветски рубли само за изследване на торсионните полета. Тогава това били около 50 милиона щатски долара. Въпреки критиките част № 10003 продължила да работи. През 1997 г. дори я направили един от отделите на Генералния щаб, а Алексей Савин получил генералски пагони.

По това време американският проект „Звездна врата“ вече от две години бил закрит. В доклад на ЦРУ той бил наречен безперспективен и безполезен. В Русия се наложило да се намесят учените. Основната заслуга принадлежи на Комисията за борба с псевдонауката и фалшифицирането на научни изследвания на Руската академия на науките, създадена през 1998 г. Още на следващата година нейният председател акад. Едуард Кругляков разкритикувал дейността на поделение № 10003 и Министерството на отбраната.

Подкрепили го и други учени: академиците от Руската академия на науките Евгений Александров и Владимир Фортов, както и Нобеловият лауреат Виталий Гинзбург. През 2003 г. те публикували във в. „Известия“ статия, в която заявили: „Досега съществува военна част 10003, която при обективна квалифицирана експертиза щеше да бъде незабавно разформирована. „Науката“, която процъфтява в тази военна част, може да съществува само благодарение на режим на безсмислена секретност. Тайните извори на случващото се са очевидни: невежеството и корупцията.“

В края на 2003 г. с указ на президента на Русия отделът бил разформирован без допълнителни обяснения. Макар че с това историята на звеното приключила, неговите ученици организирали множество частни кабинети и продължили своите изследвания. Но и от това нищо не се получило. Същите "торсионни" (всъщност обикновени водни) генератори не произвели революция в енергийния сектор и били осмивани от сериозни учени.



В САЩ Хора с паранормални способности служили като разузнавачи в ЦРУ: Проектът "Звездна врата"

Когато Централното разузнавателно управление на САЩ получава информация, че Съветският съюз използва нестандартни методи на разузнаване, военното командване веднага решава да отговори със същото. Но не става дума за нови оръжия или за използване на някакви специални техники. През 70-те години на миналия век, в Щатите се появява специално подразделение. Хора с паранормални способности стават участници в проект наречен „Звездна врата“. Това са един вид „бойни магьосници“, които трябва да служат в армията на САЩ.

През 70-те години на миналия век две водещи държави с ядрени оръжия се открояват в света. СССР и САЩ са в невидима конфронтация, опитвайки се да наклонят везните на световната политика в своя полза. Специалистите създават тайни оръжия, усъвършенстват методите за водене на война и най-важното - разузнаването. Именно информацията е „козът“, който дава сила на единия от противниците и отслабва другия.

През 1972 г. американците започват работа по проекта „Звездна врата“. Целта на военните специалисти е да изучат паранормалните способности и възможността за използването им на практика в интерес на ЦРУ. Участниците в проекта не са много. Екстрасенсите, както знаем, не се срещат под път и над път, а ЦРУ разглежда кандидатите много внимателно - твърде често тези „магьосници“ изглеждат като пълни психопати, от които очевидно няма голяма полза.

Инго Суон, уфолог и екстрасенс, е смятан за особено ценен участник в проекта, заради научния си подход към работата. Той моли военните да назоват произволен град на картата, след което екстрасенсът описа какво е времето на посоченото място. След това разузнавачите се обаждат на метеорологичната служба и те докладват точните данни. Експериментът е само частично успешен, въпреки че в повечето случаи Суон дава правилния отговор. Но едва ли може да се приеме на сериозно човек, който казва нещо подобно: „В пространството вдясно от тази стая виждам Юпитер, на много милиони мили разстояние. Виждам как свети с ослепителна светлина.“

Харолд Путхоф е не по-малко екстравагантен човек. Той е физик по професия и също така тества екстрасенси. Той дори си сътрудничи с Ури Гелер, медиум, който е смятан за международна звезда. Харолд многократно заявява, че самият той притежава свръхестествени способности и че екипът му е открил няколко военни тайни на СССР, без да посочва какви точно.

В проекта има и други медиуми, които първоначално преминават тестовете доста успешно, но след това се „провалят“. Според ръководителите на програмата, точността на отговорите на медиумите достига приблизително 65% - съгласете се, не е твърде много, особено като се има предвид, че говорим за помощ на военните.

В американската армия „бойните магьосници“ са третирани с презрение. Военните се отнасят с подигравка към разузнавачите, „въоръжени“ с карти таро или магически кристали, и, разбира се, не ги приемат на сериозно.

Невероятни открития

Понякога обаче екстрасенсите в „Старгейт“ правят наистина невероятни открития. През 1979 г. един от визионерите „вижда“ очертанията на необичайна подводница, която се строи в СССР, в Северодвинск. По думите му, подводницата е с поразителни размерите и необичаен дизайн, прилича на катамаран.

Откритието, направено от екстрасенса, е незабавно докладвано както на ЦРУ, така и на Министерството на отбраната на САЩ. Армията и разузнавателната агенция не приемат думите на „магьосника“ сериозно - те вече са чували много за подземни пирамиди и извънземни и смятат твърденията му за измислица.

Но екстрасенсът продължава да настояват на своето: скоро СССР ще пуснат в действие най-голямата ядрена подводница. В крайна сметка, офицерът от военноморското разузнаване Джейк Стюарт се заинтересува от информацията от „Звездна врата“. Той моли ръководството да промени орбитата на един от спътниците, така че в посочения от „магьосника“ момент той да бъде на правилното място. Представете си изненадата на американските военни, когато спътникът действително заснема съветската подводница „Акула“, която е изведена в канала на фабричната сграда.

Край на проекта

Но въпреки този успех, броят на екстрасенсите в проекта постепенно намалява. През 1995 г. програмата за използване на паранормални способности в разузнаването е затворена и разсекретена. ЦРУ стига до заключението, че „Старгейт“ и подобни проекти не носят никаква полза, а средствата, изразходвани за тяхното финансиране, не се компенсират от предоставянето на ценни данни.

Провалът на проекта обаче е само една от причините за неговото затваряне. Както пише публицистът Едуард Кравченко в труда си „Към Създателя или кой стои зад Пророците“, по това време Съветският съюз, основният враг на Съединените щати на световната сцена, изчезна. Пентагонът вече не се нуждаеше от финансиране на „бойни магьосници“.

Но според доктора на науките Виктор Рубел, който посвещава по-голямата част от живота си на така наречените „пси-войни“ и „паранормалния“ интелект, дори днес екстрасензорното възприятие се използва в интерес на държавата от много страни по света, включително САЩ и Русия.



