Седмичен ТАРО хороскоп от 8 до 15 септември

Овен-Син на Жезлите

Обаяние

През този период енергията буквално ще блика от вас. Ще имате много авантюри, предстоят бързи промени. В действията си ще бъдете абсолютно непредсказуеми.

Отворени сте за предизвикателствата на живота. Оптимизъм, възторг и опиянение от даровете на съдбата ще ви съпътстват през идните дни.

Телец-Майка на Жезлите

Творец

През този период ще бушуват всички енергии и на небето, и на земята.

Ще бъдете творци, любовници, съзидатели, лечители, но първо ще трябва да разрушите всичко старо и да се отървете от него физически и емоционално.

Вървете си по своя път и не бъдете много съпричастни към другите, защото той е предначертан от съдбата и трябва да го следвате. Приемайте нещата такива каквито са, имайте самочувствие, защото с всичко ще се справите.

Може пред вас да се разкрият много истини, които не сте знаели до този момент.

Ако възникнат проблеми, действайте светкавично и мълниеносно и проявете абсолютна безкомпромисност.

Близнаци-Вселената

Цялостност

Успешен край на едно начинание.

Чувствате се удовлетворени, обаче имате желанието да повторите този успех.

Възприемате себе си по нов начин, откривате себе си, сливате се с душата си.

Сега берете плодовете на своите усилия и се чувствате доволни от успеха. Това ви прави щастливи и уверени. Пренесете тази енергия при подготовката на учебната година.

Рак-Дъщеря на Чашите

Връзка

През този период ще получите полезна информация за някакво събитие, свързано със сферата на чисто земните проблеми.

Това може да са новини за имот или за бременност, или бъдещо раждане на близък, познат.

Вашите способности, най-вече интуицията ще са много развити. Може да започнете нова връзка, да проявите неочаквани за вас дарби. Това е прекрасен период за писатели и поети, родени под вашия знак.

Лъв-Деветка Мечове

Жестокост

През този период съдбата няма да е на ваша страна. Честичко ще ви връхлитат обстоятелства извън вашия контрол.

Затова трябва да наблюдавате внимателно всичко и всички наоколо. Недоброжелатели ще ви плетат интриги, вие самите може да се саботирате с едно или друго действие. Някои от вас може и да страдат вследствие на кошмари или неприятни видения. Чувствате се объркани заради лоши предчувствия. Не се поддавайте на лошата енергия, която скоро ще отшуми, гледайте да не наранявате околните с думи и постъпки. Осланяйте се на Божията благословия и вярвайте в доброто.

Дева-Шестица Жезли

Победа

Поставяте си високи цели. Напредъкът се дължи на личните ви усилия, които полагате през този период. Вдъхновявате околните с действията си и непреклонността ви пред пораженията. Ще имате поводи за гордост, което ще се дължи изцяло на упорития труд, който полагате. Чувствате повишена енергия и прилив на сили, които ви носят доволство и реализация. Близък човек ви готви изненада.

Везни-Шестица Мечове

Наука

Информацията е най-важното през този период. Тя изплува на повърхността и буквално ще ви залива от всякъде.

Трябва ефективно да прилагате умствените си възможности, за да имате успех.

Внимателно анализирайте проблемите си и влагайте интелекта си за разрешаването им.

Търсете първопричината за нещата, вглеждайте се във всеки аспект на ситуацията. В търсене на яснота по даден въпрос някои от вас могат да започнат ново образование или курс, а други да открият ново призвание.

Това е период, в който успешно можете да планирате пътуване или работа в странство.

Скорпион-Баща на Камъните

Пазител

През идните дни вие ще сте в ролята на пазител. Пазител на любовта в къщи и хората, които ви заобикалят, на традициите в семейството, на принципите и добрите практики в работата/бизнеса. Затова ще се стремите да запазите мира във всяко отношение както при близките ви, така и във вашия по-далечен кръг. Често ще ви се налага да влизате в ролята и на парламентьор по дадени въпроси. Излетите сред природата ще се отразят добре на вътрешните ви терзания и страхове.

Стрелец-Справедливост

Баланс

Ще трябва да сте по-справедливи и безпристрастни идните дни, за да не си създавате излишни главоболия. Защото нещата ще са поставени като на съд.

Ситуацията често ще е подложена на оценка и везните могат да се наклонят силно в едната или в другата посока за вас.

Равновесието ще бъде крехко и нестабилно.

По-добре отстъпете назад, притаете дъх и преценете ситуацията много точно в морално отношение. Нека вашите лични чувства и предразсъдъци да не влияят върху трезвата ви преценка. Не оставяйте нещата да се разбалансират само за да угодите моментно на себе си или някому. Някои от вас ще се изправите пред последствията от минали действия, хубаво е да поправите и старите грешки.

Козирог-Син на Чашите

Търсач

През следващите дни внимавайте да не изпаднете в плен на емоционалния стрес. Ще бъдете дезориентирани и объркани какво действие да предприемете, къде и кога. Няма да знаете по кой път да поемете и ще се чувствате тотално объркани. Изтощението ще ви кара да бъдете несигурни в себе си. Творческото въображение ще бъде хаотично и ще спъва работата ви. Не се товарете с много задачи накуп. Периодът е подходящ за отпуска и забавления. Оставете организма ви да си почине след труда и стреса от миналото.

Водолей-Десетка Чаши

Успех

Чувство за пълноценност, задоволство и блаженство ще ви съпътстват през този период. У дома ще намирате сигурност и спокойно и приятно съществуване.

Чувствате се емоционално заредени след отпуските. Мнозина ще се радвате на продължителен успех заради основите, които сте положили в близкото минало. Повишение в кариерата или в доходите ще са напълно в реда на нещата.

Риби-Двойка Мечове

Мир

Примирие, баланс и хармония очаквайте през този период. Ще можете да си починете след тежката работа.

Обременителните задължения са в миналото, загърбете ги и вие в емоционален план. Предстои ви период на примирие или обратно вземане на решение в конфликтна ситуация. В любовен план не пришпорвайте нещата, които са в застой. Починете си и се наслаждавайте на спокойствието, което ви обзема.

Маг Розали, Телеграф