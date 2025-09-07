  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +20 / +25
Пловдив: +21 / +30
Варна: +18 / +28
Сандански: +21 / +30
Русе: +19 / +29
Добрич: +17 / +26
Видин: +22 / +32
Плевен: +20 / +31
Велико Търново: +15 / +28
Смолян: +13 / +22
Кюстендил: +19 / +29
Стара Загора: +17 / +28

"Септември е новият август": Удължен летен сезон и намалени цени по морето

  • Сподели в:
  • Viber
"Септември е новият август": Удължен летен сезон и намалени цени по морето
A A+ A++ A

Септемврийското море се очертава да бъде с топло време и по-ниски цени. В опит да удължат сезона морските общини по Южното Черноморие започнаха кампанията "Дълголятие" заедно с Министерството на туризма.

На север пък се надяват да привлекат повече туристи под мотото "Септември е новият август".

В празничния уикенд плажът в Приморско е пълен предимно с българи. Избирах да посетят българското Черноморие в този период, защото е по-спокойно и по-евтино.

За да не е само времето фактор, морските общини опитват да удължат сезона с атракции и забавления.

"Държавното първенство по подводен риболов, държавно първенство по плажен хандбал, закриване на най-дългия музикален фестивал "Прим фест" и още много, много други събития", каза кметът на Приморско Иван Гайков пред бТВ.

"Продължаваме с няколко фестивала - на народните носии, вечер на царевската песен, така наречена Джоржуна. Имаме цяла седмица на киното безплатни прожекции на нови популярни заглавия. Морето през септември не само е възможно, но е и страхотно", каза Денис Диханов, зам.-кмет на община Царево.

Цените са свалени наполовина, но първият учебен ден се оказва непреодолим фактор. След 15 септември драстично се усеща края на сезона.

В Албена 8500 туристи са избрали почивка през септември.

"Започнахме кампания под наслов "Септември е новият август", като правихме специални оферти за отворените ни хотели. Нощувка със закуска в хотел с три звезди започва от 60 лева", каза Красимира Стоянова, директор на "Албена тур".

На специална цена е и аквапаркът. След 15 септември в курорта започва поетапното затваряне на хотелите.

#летен сезон #на море

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Туризъм
Последно от Туризъм

Всички новини от Туризъм »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Объркват ли ви двойните цени с евро и лева?