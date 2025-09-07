  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +20 / +25
Пловдив: +21 / +30
Варна: +18 / +28
Сандански: +21 / +30
Русе: +19 / +29
Добрич: +17 / +26
Видин: +22 / +32
Плевен: +20 / +31
Велико Търново: +15 / +28
Смолян: +13 / +22
Кюстендил: +19 / +29
Стара Загора: +17 / +28

Никола Цолов стана вицешампион във Формула 3 на пистата "Монца"

  • Сподели в:
  • Viber
Никола Цолов стана вицешампион във Формула 3 на пистата "Монца"

Кампос Рейсинг
A A+ A++ A

Голямата новина е и първата титла на Кампос Рейсинг във Формула 3, която донесоха българина и съотборника му Тасанапол Интрапувашак.

18-годишният българин събра 124 точки, с 8 повече от другия си съотборник Мари Боя. Испанецът завърши едва девети на Ботуша. Шампион за пореден път е Рафаел Камара (Бразилия, Трайдент) със 166 пункта.

Силното представяне на Кампос, чийто пилоти завършиха съответно първи, втори и девети, осигури на тима първа шампионска титла при конструкторите. Отборът изпревари Трайдент в последния старт със своите 314 точки, срещу 303-те на съперника.


#Формула 3 #Никола Цолов

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Спорт
Последно от Спорт

Всички новини от Спорт »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Объркват ли ви двойните цени с евро и лева?