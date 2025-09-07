Никола Цолов стана вицешампион във Формула 3 на пистата "Монца"

Голямата новина е и първата титла на Кампос Рейсинг във Формула 3, която донесоха българина и съотборника му Тасанапол Интрапувашак.

18-годишният българин събра 124 точки, с 8 повече от другия си съотборник Мари Боя. Испанецът завърши едва девети на Ботуша. Шампион за пореден път е Рафаел Камара (Бразилия, Трайдент) със 166 пункта.

Силното представяне на Кампос, чийто пилоти завършиха съответно първи, втори и девети, осигури на тима първа шампионска титла при конструкторите. Отборът изпревари Трайдент в последния старт със своите 314 точки, срещу 303-те на съперника.



