"Фитипалди" фуча със средна скорост 222 км/ч! Новата система го хвана

По последни данни, след като днес започна регистрирането на средна скорост на определени отсечки по пътищата, са засечени 900 нарушители, със средна интензивност четири нарушители на минута, съобщи директорът на Националното тол управление проф. Олег Асенов в предаването "Тази неделя" по бТВ.

Рекордьорът, който е засечен тази нощ, се е движил с 222 км/ч. Той е минал с тази скорост покрай отбивката за Ихтиман. За това нарушение законът предвижда глоба от 850 лв.

Най-много нарушители тази нощ е имало по отсечката Долни Дъбник – Телиш. "Ние често говорим за тази отсечка, тази нощ имаме 193 нарушители", каза проф. Асенов.

В тъмната част на денонощието нарушенията са повече от два пъти в сравнение със светлата част на денонощието, сочат още данните.

„Ако за средна скорост в тестовите периоди регистрирахме между 1% и 0,8%, на базата на данните в момента са 2,3% за тази нощ“, обясни проф. Асенов.

„От 582-ма нарушители имаме 64 тежкотоварни камиона, които са с превишена скорост, като най-високата скорост, отчетена за камион, е 162 км/ч на АМ „Тракия“. Ограничението за тировете е 90 км/ч“, посочи той.

По думите му всяка катастрофа и събитие на пътя е резултат от действия на различни видове рискови фактори и плътността на трафика е един от тях.

„Още следващата седмица ще добавим още четири отсечки, като имаме амбицията до края на годината да покрием 1200 км“, посочи проф. Асенов.

















