Ванга казала на Тодор Живков къде да построи резиденция "Перла"

Тодор Христов Живков е роден на 7 септември 1911 г. Управлявал е България 35 години (1954 - 1989).

Някога символ на тоталитарния лукс, сега тя е потънала в разруха. Падаща мазилка, счупени стъкла, захвърлени на пода внушителни полилеи от оловно стъкло са част от гледката в рушащата се от години резиденция "Перла". Построена специално за Тодор Живков и дъщеря му Людмила по съвет на Ванга, мястото е един от най-мащабните архитектурни проекти за времето си.

Със задачата да проектира резиденция на брега на морето се заема арх. Михаил Соколовски. Сградата е построена изцяло за нуждите на семейството на Живков. За разлика от Евксиноград, имотът в Приморско не е предвиден за държавни срещи и прием на съветски лидери. Висши членове на Политбюро в отсъствието на Първия също не се допускат. Предвидена е за не повече от 10 - 15 човека и

затова е построена по-скоро като вила, а не по подобие на други резиденции.

Тато неслучайно решава да построи морска резиденция именно на това място. Случва се след съвет на баба Ванга.

Пророчицата от Петрич знаела, че любимото място на Людмила Живкова е плажът Аркутино. Дъщерята на Живков неведнъж споделяла пред нея, че намира вътрешeн покой в близост до морето.

Няколко години след тежката автомобилна катастрофа през 1973 година, която променя живота на Людмила завинаги, тя отива при Ванга. Вече й е споделяла за тежкото психическо и физическо възстановяване, което изживява след случилото се. Както и че губи доверие в традиционната медицина и все повече се доверява предимно на билкари. Докато търси вътрешния мир, се допитва и до пророчицата.

В разговорите помежду им Ванга добре разбира колко е важно Людмила да прекарва повече време сред природата. Затова й споменава за намиращото се в близост до днешно Приморско тракийско светилище Беглик Таш. Естественият природен храм, скътан в Странджа планина.

Първите сведения за него датират още от 1930 г. Тогава археологът Карел Шкорпил отбелязва, че до Маслен нос, близо до село Кюприя (сегашен град Приморско), на връх Китка, се намира скален връх, наречен от него "Апостол Таш". Той описва обекта като

скален блок с особена сърцеобразна форма,

поставен наопаки върху скалната основа. През 1972 – 1973 г. в рамките на археологическата експедиция "Аполония – Странджа" под ръководството на проф. Александър Фол и проф. Иван Венедиков обектът е посетен отново, като са описани изкуствените кръгли вдлъбнатини под блока в скалата. Експедицията документира и скален блок с орехообразна форма, с диаметър 12 м, положен върху други блокове като покрив, под който може да се премине. Малко след тази експедиция започва строежът на резиденция и създаването на цялото ловно стопанство. След това проучвания на обекта не са правени до 2002 г., когато археоложката Цоня Дражева от Регионалния исторически музей в Бургас с минимално финансиране предприема разкопки на древното светилище. След като теренът влиза в границите на ловната резиденция "Перла", достъпът до мястото е невъзможен.

Резиденцията е обзаведена по вкуса на Живков.

Пророчицата знаела за свещеното място, макар самата тя почти да не напуска Рупите, друг район със специална енергия според нея. Неслучайно за Ванга съществуват десетки истории, в които е пращала болни хора до лечебни извори, чието

съществуване е

било неизвестно преди това

Усетила нуждата и на семейството на Тато, тя споменава първо пред Людмила, а след това и пред Живков за магичното място. Според легендите при строежа на "Перла" са поставени специални подземни въздуховоди, които да отвеждат свежия планински въздух в самите помещения.

Строителството продължава близо две години и резиденцията е официално открита през 1978 г.

В края на 90-те години излизат архивни документи за харчовете на Политбюро. От тях става ясно, че за обзавеждане на "двореца Евксиноград, резиденциите "Перла" и "Правец", Дом 6 в Бояна и вила 3 в Евксиноград" са били отделени 2 милиона лева. Огромна сума за времето си. Отделно строежът на "Перла" се оскъпява заради стъкления покрив, който е лично желание на Живков.

Той е поръчан от Виена за сумата от 80 000 долара. С поставянето му и целия строеж са ангажирани трудоваци от намиращото се в близост поделение на Строителни войски, под наблюдение на офицер от ДС. Работниците обаче чупят първия купол. Налага се да се поръчва нов. Отделно за апартамента на Живков се строи и басейн. Комплексът разполага с още един, в който директно от морето се вкарва солена вода.

Резиденцията разполага с пълен домакински и охранителен персонал на щат към Държавна сигурност.

В спомени на архитекта на проекта Михаил Соколовски е записано, че Тато му е имал пълно доверие, а след това наредил обзавеждането да бъде по вкуса на дъщеря му Людмила. Живков сам е признавал, че за съжаление наследницата му не е успяла да почива в новопостроената резиденция. Тя си отива само три години след откриването на морската вила и предпочитала Царска Бистрица в Боровец.

В парка към резиденцията е построен и параклис, в който според историите на местните хора се намира лечебно аязмо, заобиколено от вековни дъбови гори.

Историите за района около резиденцията и до днес провокират интерес, включително на иманяри. Според легендите в дъбовите гори наоколо е заровено имането на прословутия Вълчан Войвода.

Стъкленият покрив е поръчван два пъти от Виена, трудоваците чупят първия.

През годините историята е силно изменена и в района на Приморско се появява дори поверие, че самият

Тато е скрил в тунел под резиденцията огромно съкровище

За това, разбира се, няма доказателства. След като резиденцията е приватизирана в началото на 90-те години, "Перла" попада в границите на две защитени зони от мрежата "Натура 2000" и това осуетява много проекти. Дъбовата гора наоколо е част от буферната зона на резерват "Ропотамо".

Автор: Румяна Миланова

Източник и снимки: 168 часа