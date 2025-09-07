Издирва се румънец, изчезнал в Слънчака
ОДМВР Бургас издирва 42 годишния румънски гражданин Стелиан Мику, изчезнал от „Слънчев бряг“ на 01.09.т.г. около 15.30 ч.
Бил е облечен с черна тениска и черни къси панталони, обут с черни чехли. Носи черна шапка с козирка. Ръст около 175-180 см. Мику е със специални потребности.
ОДМВР Бургас призована гражданите, разполагащи с някаква информация относно местонахождението на Стелиан Мику да позвънят на тел. 112 или в най-близкото районно управление!
