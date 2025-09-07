Папа Лъв канонизира днес първия "Божи инфлуенсър", умрял от левкемия на 15 години (ВИДЕО)

Италианският тийнейджър Карло Акутис, известен като „Божият инфлуенсър“ заради активното си присъствие в интернет и усилията да разпространява католическата вяра онлайн, ще бъде обявен за светец тази неделя по време на официална канонизация на площад „Свети Петър“ във Ватикана. Събитието се очаква да привлече хиляди поклонници от цял свят, съобщават международните агенции.

Акутис, роден през 1991 г. в Лондон в семейство на италианка и баща с английски и италиански корени, израства в Милано, където се отличава с пламенна религиозност, въпреки че родителите му не са особено религиозни. От ранна възраст Карло проявява изключителен интерес към компютрите и програмирането, като използва дигиталните платформи, за да създава сайтове, посветени на евхаристични чудеса и историята на светците.

Известен е не само със своята онлайн дейност, но и с добротата си към хора в нужда – помага на бездомни, носи храна и спални чували, и защитава свои съученици, които са били обект на тормоз. Според майка му Антония Салцано, Карло е имал „особена връзка с Бог“ и още на седемгодишна възраст записва в дневника си, че неговият „житейски план е винаги да бъде близо до Исус“.

Карло Акутис умира от левкемия през 2006 г., едва на 15 години. След смъртта му започват да се събират свидетелства за чудеса, които Ватиканът официално признава като част от процеса на канонизация. Първото чудо е свързано с изцелението на бразилско дете с рядко заболяване на панкреаса, а второто – с възстановяването на костарикански студент, сериозно пострадал при инцидент. В двата случая роднините на болните се обръщат с молитва към Карло Акутис, който вече е беатифициран през 2020 г. от папа Франциск.

Тялото на Акутис, изложено в стъклена гробница в Асизи и облечено в дънки и маратонки, се е превърнало в място за поклонение, посещавано всяка година от стотици хиляди вярващи. Канонизацията, отложена по-рано заради кончината на папа Франциск, ще бъде проследена на живо на големи екрани в Асизи, който остава важен център на християнското поклонничество в Италия.

С въздигането на Карло Акутис в лика на светците, Католическата църква официално ще признае първия светец от поколението Y – символ на съвременната вяра, която намира израз и в дигиталната епоха.





