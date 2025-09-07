Емили от "Ергенът" заработвала в еротчни платформи?

Зрителите на „Ергенът: Любов в Рая” са възмутени от първата участничка, която прекрачи прага на шоуто - 27-годишната брюнетка от село Кравино, Емили Шишкова. Тя подпали социалните мрежи с присъствието си в ефира на Би Ти Ви и веднага привлече внимание не само с външността си, но и с бурното си минало. Синеоката мома откровено призна пред камерите, че липсата на увереност я е тласнала към серия от естетични корекции. Променяла е нос, скули, брадичка, устни, гърди и дори зъби. Освен това носи екстеншъни и има татуировки.

Младата жена живее на село с майка си. Твърди, че в момента учи право – не защото е нейна мечта, а защото го смята за престижно. Не казва в кой университет се подвизава уж като студентка. Шишкова едва връзва цяло изречение и изглежда като човек, който трудно е завършил дори начално образование. Някои дори предполагат, че може да има интелектуални дефицити и умствено изоставане. „Уча право, не работя, обичам да харча пари. Искам да стана прокурор, политик или полицай”, споделя Емили с характерна откровеност, без да се притеснява от многобройните отрицателни коментари по свой адрес.

Миналото й обаче хвърля сериозна сянка върху образа на „риалити звезда”. През 2015 г., когато е едва на 17 , името й гръмва в медиите заради жесток побой. Шишкова пребива с палка своята приятелка Стела Колева, която е настанена в отделението по неврохирургията на старозагорската болница. Двете съученички се скарват заради момче. Случаят предизвиква широк обществен отзвук, особено след като нападателката публикува снимка от инцидента в социалните мрежи. Цяла България остава шокирана, когато агресивната тийнейджърка се хвали в инстаграм със снимки от нападението. Наказанието й е преминаване в самостоятелна форма на обучение. „Това е максимумът, който позволява законът”, оправдава се тогава директорката на училището. Междувременно се заговоря, че девойката има и сериозни проблеми с наркотиците. Не е ясно дали се е отърсила напълно от тях, съдейки по неадекватното й поведение, пише Уикенд.

Инцидентът отпреди 10 години става повод за извънредна кръгла маса със специалисти, психолози, ученици и директори, на която се обсъжда агресията сред подрастващите. Тогава се взема решение за създаване на обществен съвет, който да работи за превенция на подобни прояви.

Говори се, че с днешна дата Емили работи като компаньонка. Самата тя загатна за това, като сподели, че най-милият жест, който мъж е правил за нея, е да й остави пари в брой на нощното шкафче. Хора от обкръжението й твърдят, че тя не се притеснява да прави секс пред камерите и няма абсолютно никакви задръжки. Според запознати, наперената студентка по право се подвизава в еротични платформи, като иска сумата от 500 лева за секс. Преди да влезе в шоуто обаче е изтрила профилите си.

Сега скандалната Шишкова е в „Ергенът: Любов в Рая” с амбиция да спечели сърцето на някой от участниците, но дали миналото й ще остане зад кулисите или ще се превърне в основна тема на сезона, тепърва ще видим.

Брюнетката казва, че иска да е популярна, защото е модерно и мечтае за любов като тази между Кари и Тузаря в хитовия сериал „Сексът и градът”. Иска да още да стане богата, за да си купува маркови чанти в различни цветове.

Последната книга, която е прочела е „Пинокио”. Отнело й е 4 дни да го направи. Харесва й да живее на село, но ако срещне подходящ за нея мъж, може и да се премести в големия град.

Втрещи зрителите с реплики и истории

Още в първи епизод на „Ергенът“ стана ясно, че Емили се очертава да бъде не само най-колоритната участничка в този сезон, но и най-скандалната. 27-годишната девойка от село Кравино истински се разгърна, когато в предаването бяха представени първите Ергени. Девойката набързо им съблече ризите и флиртуваше открито с тях, с което, както по-късно се разбра, само е подгрявала за истинското си развихряне.

Щом заговори пък, Емили втрещи и разсмя едновременно останалите участници. Един от Ергените я попита дали е вярваща, при което дамата от Кравино отвърна: „Само по празници“. Преди това пък, в разговор с втората влязла участничка в предаването – Габриела, Емили заяви, че не работи нищо. „А с какво се занимаваш?“, поинтересува се Габриела. Селянката отвърна, че обича да спи и да хапва различни неща.



