Зам.-шефка на НАТО идва у нас, ще инспектира Ново село
Заместник-генералният секретар на НАТО Радмила Шекеринска пристига днес на двудневно посещение у нас, информира БНТ.
По време на визитата си в България Шекеринска ще проведе редица двустранни срещи. В програмата ѝ е предвидено посещение на военния полигон в Ново село и среща с разположени там войници от Мултинационалната бойна група на НАТО.
Шекеринска ще наблюдава и учение за справяне със спешни ситуации. Това ще стане в Професионалния обучителен център за оказващи първа помощ в Монтана.
Утре следобед тя ще изнесе лекция в Атлантическия клуб.
